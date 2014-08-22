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货币新闻 | 2014年 8月 22日 星期五 14:16 BJT

国际油市：布兰特原油处于每桶103美元下方，周线料连二跌

0525 GMT，10月布兰特原油期货 下跌0.12美元，报每桶102.51美元。该合约本周迄今已下跌1%。

美国原油期货 跌0.16美元，报每桶93.80美元，或录得连续第五周下挫。

利比亚在重新启动东部若干港口后，原油产量在逐步恢复。停泊在该国最大原油出口港口Es Sider的第二艘油轮已装载完毕，此前该港口曾关闭一年之久。

利比亚原油产量已增加到61.2万桶/日，仍然低于去年同期的约140万桶/日，不过要远高于今年稍早的不到10万桶/日。

尽管伊拉克面临北部的叛乱，但出口仍接近纪录水准。此外，伊拉克库尔德斯坦也绕开巴格达，借助土耳其出口原油。

美国石油协会(API)周四表示，美国7月原油产量达到28年来最高，原油进口则触及19年低位。

CMC Markets首席分析师Ric Spooner说，美元走强也给包括原油在内的大宗商品带来下档压力。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译/审校 张明钧/洪曦/龚芳; )
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