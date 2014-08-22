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亚洲 | 2014年 8月 22日 星期五 14:09 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：美元下跌，股市上涨

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* 澳元/美元涨0.25%，美元/日圆跌0.15%，新西兰元/美元升0.20%，澳元/日圆涨0.17%

* 美元/印尼卢比下滑0.21%，美元/泰铢下挫0.31%，美元/马币走软0.35%，美元/离岸人民币涨0.1%

* 日股日经指数尾盘下跌0.21%，中国沪综指午盘涨0.25%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数升0.55%，美国10年期公债收益率报2.4086%

* 一项路透调查结果显示，大约60%的日本企业认为保证充足员工人数的难度增加，因受到劳动力普遍短缺的冲击。这种情况推升了雇佣成本，并开始侵蚀企业获利。 (完)

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(编译 于春红; 审校 田建华)
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