路透基点：广汽汇理12亿元人民币三年期境内贷款启动--TRLPC

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透香港8月22日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，牵头行兼簿记行东方汇理银行、星展银行和渣打银行已经为广汽汇理汽车金融有限公司启动12亿元人民币(约合1.95亿美元)三年期境内贷款。
贷款利率为中国人民银行基准利率的104%，平均期限2.3年，有20个基点的承诺费。
银行受邀以三个层级参贷：承贷3亿元人民币或以上为牵头行，综合收益为中国人民银行基准利率的110%，前端费为85个基点；承贷1.5-2.99亿元为主办行，综合收益为中国人民银行基准利率的109%，费用为71个基点；承贷5,000万元至1.49亿元为安排行，综合收益为中国人民银行基准利率的107.5%，费用为50个基点。
贷款将在一年宽限期过后，分五期每半年不等额偿还：10%(第1期)，15%(第2-3期)，25%(第4期)和35%(第5期)。
定于9月2日在广州进行银行演示。
所筹资金用于运营资本。银行回复截止日期为9月26日。
借款方为广州汽车集团股份有限公司和东方汇理个人金融股份有限公司出资各半成立的合资公司。该公司在中国向广汽相关品牌汽车的消费者和经销商提供融资解决方案。(完)
(编译 杜明霞；审校 于春红)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申