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亚洲 | 2014年 8月 22日 星期五 14:25 BJT

路透基点：广汽汇理12亿元人民币三年期境内贷款启动--TRLPC

路透香港8月22日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，牵头行兼簿记行东方汇理银行、星展银行和渣打银行已经为广汽汇理汽车金融有限公司启动12亿元人民币(约合1.95亿美元)三年期境内贷款。

贷款利率为中国人民银行基准利率的104%，平均期限2.3年，有20个基点的承诺费。

银行受邀以三个层级参贷：承贷3亿元人民币或以上为牵头行，综合收益为中国人民银行基准利率的110%，前端费为85个基点；承贷1.5-2.99亿元为主办行，综合收益为中国人民银行基准利率的109%，费用为71个基点；承贷5,000万元至1.49亿元为安排行，综合收益为中国人民银行基准利率的107.5%，费用为50个基点。

贷款将在一年宽限期过后，分五期每半年不等额偿还：10%(第1期)，15%(第2-3期)，25%(第4期)和35%(第5期)。

定于9月2日在广州进行银行演示。

所筹资金用于运营资本。银行回复截止日期为9月26日。

借款方为广州汽车集团股份有限公司和东方汇理个人金融股份有限公司出资各半成立的合资公司。该公司在中国向广汽相关品牌汽车的消费者和经销商提供融资解决方案。(完)

(编译 杜明霞；审校 于春红)
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