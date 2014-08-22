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亚洲 | 2014年 8月 22日 星期五 14:20 BJT

韩国股市：受美股提振收升，但周线下滑

路透首尔8月22日 - 韩国股市周五收升，跟随全球股市涨势；美国股市此前再创新高，因经济数据强劲。

韩国综合股价指数 收高0.61%至2,056.75点，本周周线下滑0.3%。(完)
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