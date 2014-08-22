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亚洲 | 2014年 8月 22日 星期五 14:21 BJT

日本股市：日经指数结束九日连涨，但美国强劲数据帮助限制跌幅

路透东京8月22日 - 日本股市日经指数周五下跌，结束此前连续九个交易日上涨的走势，因投资者对近期涨势锁定获利，不过美国正面的经济数据帮助日股限制跌幅。

日经指数 逆转稍早升势，终场收低0.3%，报15,539.19点。日经指数本周上涨1.4%，为连续第二周录得周线涨幅。

东证股价指数 下滑0.4%，收报1,286.07点。JPX-日经400指数 也下滑0.4%，报11,710.49点。

投资者目前聚焦于美联储主席叶伦今日稍晚在杰克森霍尔央行年会上的讲话。（完）
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