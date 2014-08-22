中国股市：沪综指因中小盘股强势接力收盘小涨，料反弹还可延续

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透北京8月22日 - 中国股市沪综指周五收盘小涨，结束两连跌。分析师指出，近期主板市场出现调整，蓝筹股板块呈现分化走势，而中小盘股因科技、传媒等新兴产业板块存政策利好预期走势较强，成为市场新亮点，料短期内大盘还是维持反弹之势。
沪综指 收报2,240.812点，涨10.354点或0.46%，本周累计上涨0.63%，为连续第六周上涨；上证A股今日成交1,401亿元人民币，上日为1,406亿元。
“短期我觉得还是一个震荡盘整，然后过完这个坎以后，后边还是有可能再往上反弹。”国都证券策略分析师肖世俊表示。
中银国际证券策略分析师周荣华亦指出，本轮市场反弹的驱动因素是流动性，目前来看，在沪港通背景下外资流入对流动性的支持作用未出现明显改变，同时资金价格始终在低位徘徊，表明国内市场流动性充裕的局面未变。
沪深300指数 收报2,365.364点，涨0.47%；沪深300指数期货主力9月合约 尾盘报2,370.2点，涨0.7%，成交666,280手。（完）
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申