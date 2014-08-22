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货币新闻 | 2014年 8月 22日 星期五 15:08 BJT

中国股市：沪综指因中小盘股强势接力收盘小涨，料反弹还可延续

路透北京8月22日 - 中国股市沪综指周五收盘小涨，结束两连跌。分析师指出，近期主板市场出现调整，蓝筹股板块呈现分化走势，而中小盘股因科技、传媒等新兴产业板块存政策利好预期走势较强，成为市场新亮点，料短期内大盘还是维持反弹之势。

沪综指 收报2,240.812点，涨10.354点或0.46%，本周累计上涨0.63%，为连续第六周上涨；上证A股今日成交1,401亿元人民币，上日为1,406亿元。

“短期我觉得还是一个震荡盘整，然后过完这个坎以后，后边还是有可能再往上反弹。”国都证券策略分析师肖世俊表示。

中银国际证券策略分析师周荣华亦指出，本轮市场反弹的驱动因素是流动性，目前来看，在沪港通背景下外资流入对流动性的支持作用未出现明显改变，同时资金价格始终在低位徘徊，表明国内市场流动性充裕的局面未变。

沪深300指数 收报2,365.364点，涨0.47%；沪深300指数期货主力9月合约 尾盘报2,370.2点，涨0.7%，成交666,280手。（完）
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