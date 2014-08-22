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亚洲 | 2014年 8月 22日 星期五 14:29 BJT

澳洲股市：连续第七个交易日收高，周线为上涨1.4%

路透悉尼8月22日 - 澳洲股市周五小升0.1%，因Santos的强劲业绩报告支撑了能源板块的表现并进而提振大盘。不过，今日有一些股票除息，令涨幅受限。

Santos 跳涨3.9%，报15.16澳元，为2013年11月以来高位。

澳股S&P/ASX 200指数 上涨6.7点，收报5,645.6点。股市的本周涨幅为1.4%，为连续第二周上扬。澳股已经连续七个交易日收高，为7月中旬以来的最长连涨时间。（完）
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