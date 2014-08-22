中国证券：新三板迎来第1,000家挂牌公司，未来将推出优先股和债权融资

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透北京8月22日 - 中国全国中小企业股份转让系统公司（俗称“新三板”）周五迎来第1,000家挂牌公司。“新三板”发言人隋强表示，将继续进行融资工具和交易制度创新，下一步将推出优先股和债权融资，在条件具备的时候推出竞价交易制度，并加大对中小微企业服务方式的创新。
“尽管今天的体量增长很快，但我个人认为，这个市场仍然属于初创发展期，无论从市场功能还是从制度建设，还有一段路要走。”他说。
隋强指出，“新三板”将着力为企业利用各种融资工具发展创造条件，但企业进入“新三板”仅仅是第一步，对挂牌企业而言，了解和熟悉“新三板”市场，按照挂牌企业的规范运作，利用好资本市场工具还需要多做功课。
北京吉芬时装设计股份公司成为“新三板”第1,000家挂牌企业，公司董事长谢峰介绍，作为国内最大的时装设计企业，选择在行业整体竞争激烈的当下进驻新三板，首先是看好国家宏观层面改革力度加大，其次是看好未来国内消费升级的前景。
全国中小企业股份转让系统周四表示，目前做市业务准备工作已基本就绪，已有66家主办券商获得做市业务备案，正式实施之日将有43家挂牌公司采取做市转让方式，涉及42家做市商。 “新三板”初步确定于下周一(25日)实施做市转让方式。 （完） (发稿 张晓翀；审校 张喜良)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申