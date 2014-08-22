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亚洲 | 2014年 8月 22日 星期五 14:43 BJT

台湾股市：大幅反弹收升1.37%，美股创高位激励亚股

路透台北8月22日 - 台湾股市周五高1.37%，表现强于亚洲股市。分析师指出，挟着美股创下历史新高的气势，台股跌深反弹，在中小型股摆脱阴霾后，强势反弹站上季线约9,316点以上，重回上升轨道。

台湾加权股价指数 收高1.37%至9,380.10点；今日成交初值 为1,013.30亿台币，上交易日修正后为827.52亿。

〞人家都在创新高...现在只是超跌之后的反弹的合理位置 。〞凯基投顾分析师张明祥说。

他并认为，第二季上市柜公司的获利出色，由美国的各种数据来看，基本面的表现没有问题。台股目前重回季线之上，相信未来1-2个月台股指数能够突破9,593的前波高点。台股盘中前高在7月15日出现。

明晟(MSCI)亚太地区除日本外股指周五接近六年半高位，周线料上扬，此前美国乐观数据带动美股收盘价创纪录。

台新投顾总经理庄明书则表示，预料下周台股将在季线上下约150点的区间之内盘整，料落在9,150-9,450点。

本地时间1433时，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 升0.54%。(完)
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