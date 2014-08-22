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亚洲 | 2014年 8月 22日 星期五 14:51 BJT

日本经济：若不按计划在明年10月上调消费税会引发很大风险--前首相

路透东京8月22日 - 前日本首相野田佳彦周五表示，若在2015年10月不按计划上调消费税，则日本会发出关于财政改革承诺的错误信号。

不过野田佳彦也表示，对于安倍的经济复苏计划是否可以带来经济持续复苏有深深的疑虑。

野田佳彦在回答记者关于消费税上调延迟可能性的问题时回答称，“风险会很大。”

“向国内外发出日本不坚持财政纪律的信号会产生很坏的影响。”

安倍政府在4月1日将消费税上调至8%，引发经济出现2011年3月以来最严重的季度萎缩。

尽管决策者已经预期到消费会暂时下滑，但当前一些分析师担忧需要比预期长的时间才能复苏，且更为平淡。(完)
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