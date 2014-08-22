《全球汇市一周综述》升息前景助美元上涨，疲弱数据使新西兰元接连受挫

整理 李春喜

路透北京8月22日 - 本周外汇市场异样热闹，主要货币受央行公布会议记录及重要经济数据的影响涨跌此起彼伏。本周先后有澳洲、美国和英国等国央行公布政策会议记录，又有美国、中国、日本和欧元区等经济体的采购经理人指数(PMI)出炉，还有美联储在怀俄明州杰克逊霍尔(Jackson Hole)举行的年会。

央行会议记录公布后都会引起市场从各个角度进行解读，试图从字里行间捕捉到有关宏观政策走向的蛛丝马迹，并在汇市引起相应的波动。其中影响最大的要数美联储和英国央行的会议记录。

美联储会议记录暗示联储的升息时间可能早于预期，刺激美元兑主要货币全线上涨。而英国央行会议记录中最大的意外，要数有两位委员投票支持升息，这重新燃起外界对该央行2014年内升息的臆测。英镑应声上涨。相比之下，澳洲央行的会议记录及央行总裁在国会的证词则显得中规中矩。

下周没有重大经济事件或央行会议，一些重要数据包括美国PMI、新屋销售、耐久财订单和房价数据，以及第二季GDP修正值。欧洲方面的重要数据包括德国Ifo企业景气判断指数、失业率及通胀率。另外，日本将在下周五公布CPI和失业率等数据。

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**利好数据与升息前景助美元节节攀升**

本周伊始，美元因国内数据普遍疲弱、乌克兰紧张局势推低美债收益率而走软。

但周一和周二美元先后受到美国强劲房屋市场指数和7月房屋开工数据提振上涨，兑欧元周二触及九个月高位。周三美联储公布的会议记录暗示，若就业市场意外强劲复苏，可能导致其较预期为早升息。会议记录表示，决策人士“大都同意”就业市场复原速度较预期为快。

Capital Economics的分析师Paul Dales表示：“整体来看，委员会开始改变其立场，进一步接近升息。”巴克莱外汇研究部全球主管Jose Wynne说；“会议记录传递的信息是联储的立场强硬，联邦公开市场委员会刚刚认识到，他们对利率的看法已开始改变。”

该信号提振美元兑欧元、英镑和瑞郎等货币全线上涨，美元指数触及11个月新高82.277。

美联储将于周四至周六在怀俄明州的杰克逊霍尔举行年会，美联储主席叶伦和欧洲央行总裁德拉吉将在周五发布演说。在此之前美元在窄幅区间波动，即便如此美元指数仍刷新了11个月高点，报82.364。

分析师预计叶伦讲话的立场温和。LPL Financial的经济学家和投资策略师John Canally说：“我认为叶伦讲话的立场不会像周三公布的会议记录那样强硬。” 他认为叶伦可能重申对就业市场存在大量闲置劳动力的担忧，而更多立场温和的讲话可能损及美元近期的涨势。

**会议记录激励英镑上涨，但疲弱数据拖后腿**

英镑继上周连跌六周之后，周一兑美元上扬。此前英国央行总裁卡尼接受星期日泰晤士报采访时称，不必非要等到实质薪资恢复正增长之后再升息。卡尼的讲话抵消了疲弱房地产数据的影响，刺激英镑兑美元和欧元上涨。但好景不长，英国周二公布的通胀数据降幅大于预期，减轻了央行升息的压力，打压英镑兑欧元跌向两个月低位。

不过周三英国央行的会议记录显示，有两名委员在8月会议上投票支持升息。这无异于给英镑注入一剂强心针，英镑兑美元从四个月低点强力反弹。这一波涨势未能延续多久，周四美元在联储可能提前升息信号的刺激下全线上涨，英镑兑美元挫跌至逾四个月低点。周四公布的英国零售销售数据较预期疲软，也加重英镑面临的压力。 薪资增长疲弱成为英国央行是否会如市场所预期在今年11月或明年初升息的主要障碍。法国巴黎银行策略师Michael Sneyd说：“我们仍预计英国央行将在今年11月升息。央行会议记录对通胀立场温和，但底线是，只需再多三名货币政策委员投票支持升息，升息就会发生。”

**新西兰元接连受挫，因乳品价格下滑与中国数据疲弱**

本周新西兰元可谓厄运连连。周二该国财政部下调了经济增长和通胀率的预估，并预计经常帐赤字将扩大。这强化了央行暂停收紧政策的预期，打压新西兰元下跌。周三在美元上涨、乳品价格继续下跌的打击下，新西兰元跌至五个月低位。周四汇丰公布的中国制造业调查数据疲弱，进一步打击新西兰元跌至五个多月低点。中国是新西兰的重要出口市场，新西兰元对中国经济数据非常敏感。