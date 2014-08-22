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亚洲 | 2014年 8月 22日 星期五 15:00 BJT

全球金市：微升但接近两个月低点，料创五周以来最大周线跌幅

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价格 变动 涨跌%

现货金 1279.74 2.75 0.22

现货银 19.47 0.06 0.31

现货铂金 1416.8 4.4 0.31

现货钯金 878.6 4.4 0.5

COMEX期金 1280.7 5.3 0.42

COMEX期银 19.505 0.09 0.46

汇率

欧元/美元 1.3294

美元指数 82.076

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 朱晓军/陈宗琦；审校 王洋/蔡美珍)
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