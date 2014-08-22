台湾债市：五年券殖利率收敛弹幅，台股虽强但空头见好即收

* 叶伦谈话在即，空单回补令殖利率弹幅收敛 * 10年新券登场前，台债料维持整理格局 * 下周103/10区间暂看在1.14-1.18% 路透台北8月22日 - 台湾五年公债103/10 殖利率周五第四日收高。交易员表示，因台股表现 强势，令债市短多持续承压，但逢高也见空单等买盘接手，令殖利率弹幅收敛。 本周指标五年公债 殖利率震荡明显，周线收高3.32基点。交易商认为，多空势力今日在1.16% 附近的颈线大致取得均衡，在9月4日新10年券103/13 开始发行前交易之前，债市料维持整理走势 ，区间看在1.14-1.18%。 “叶伦晚上要讲话，她是偏鸽派，空单有回补诱因。”一位证券商交易员说。 展望下周，交易员表示，103/10料随国际盘与台股呈现量缩弱势整理。 一证券商交易主管指出，103/13将开始发行前交易，由于同年期现券103/6 筹码高度集中导 致交易清淡，因此下周市场会开始反映观望103/13登场的气氛，让债市交易偏向冷清。 〞10年券快上场了，发行前交易殖利率会不会与五年券拉开，或是守在这，值得观察。〞一大型银行交易 主管说。 在外部因素方面，交易员称，除非今晚美联储主席叶伦在全球央行总裁年度大会上的讲话内容大大超乎预 期，否则美债仍将因与德债利差偏大，呈现殖利率上弹空间受限的格局。 一证券商交易主管则认为，相较于市场高度聚焦叶伦的讲话，他反而认为欧洲央行总裁德拉吉的谈话内容 更重要。 〞以欧洲的情势来看，势必要释出更多宽松措施，这也让美债殖利率弹升不易。〞他说。 他们认为，倘若美债弹升空间有限，纵然台债短多气势降温，但预料103/10殖利率弹至1.20%附近，就会 吸引买盘进场承接。 台湾股市周五高1.37%，表现强于亚洲股市。分析师指出，挟着美股创下历史新高的气势，台股跌深反弹 ，在中小型股摆脱阴霾后，强势反弹站上季线约9,316点以上，重回上升轨道。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 103/10 +0.15 1.1620 1.1555-1.1768 207.5 本周/下周金融市场重要经济数据和事件： 8/21(五)：美联储杰克逊霍尔(Jackson Hole)年会，期间美联储主席叶伦将发表主题演说，欧洲央行总裁 德拉吉也将发表讲话。 8/23(六)：美国杰克森霍尔--美联储杰克森霍尔年度会议。英国央行副总裁布罗德班特、日本央行总裁黑 田东彦巴西央行总裁托比尼将参加“就业市场及货币政策”的小组讨论。 8/25(一)：加拿大央行总裁波洛兹发表演说，主题为〞开放世界中的政策挑战〞。美国Markit综合采购经 理人指数(PMI)8月初值；美国7月新屋销售年率。德国8月Ifo企业景气判断指数； 8/26(二)：Alpbach经济论坛，演讲嘉宾包括欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼。美国发售两年期公 债；美国7月耐久财订单；美国8月消费者信心指数； 8/27(三)：美国发售五年期公债；美国发售两年期浮动利率公债；德国9月GfK消费者信心指数； 8/28(四)：瑞士央行副总裁丹亭发表题为“社会融资的角色”的讲话。美国发售七年期公债；美国实质国 内生产总值(GDP)环比年率第二季修正值；美国一周初请失业金人数；欧元区8月企业景气指数。 30 103/12 没有成交 20 103/11 没有成交 10 103/6 没有成交 5 103/10 1.1620 2 103/1 没有成交 (完) (记者 董永年; 审校 黄凯)