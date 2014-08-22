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市场报道 | 2014年 8月 22日 星期五 15:02 BJT

《汇市简讯》英镑/美元：仍是多头时间，但小时线已入超买区

0653 GMT

* 英镑/美元盘中涨势料受限于1.6600下方

* 小时线在超买区域触顶，昨日起在低点上方整理

* 日线图指标走势过度，提防进一步走软

* 多头停止单在1.6555(4月4日低点)下方

* 如欲浏览技术图表，请点选：link.reuters.com/pyb72w(完)

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