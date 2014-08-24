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亚洲 | 2014年 8月 25日 星期一 07:08 BJT

****主要国家经济指标预测--8月25日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

    GMT时间   经济指标/活动                             公布时段        预估值      前值
    8月25日(一)
    2245 新西兰进口(亿新西兰元)                         7月             --          39.5
               出口(亿新西兰元)                                         --          41.9
               贸易收支(亿新西兰元)                     7月             --      顺差2.47
                                                   截止7月的一年        --        顺差12
    0800  德国Ifo企业景气判断指数                       8月           107.0        108.0
                 企业现况指数                                         112.0        112.9
                 企业预期指数                                         102.5        103.4
    1345  美国Markit综合采购经理人指数(PMI)            8月初值          --          60.9
                    服务业PMI                                          59.9         60.8
    1400  美国新屋销售年率(万户)                         7月           42.5         40.6
          美国新屋销售(较前月)                                          --         -8.1%

     
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                            公布时段         现值      预估值  
    8月22日(五)
    1230  加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月)                7月          -0.2%      -0.1%
                                   (较上年同期)                         +2.1%      +2.2%
                央行核心CPI(较前月)                                     -0.1%      +0.1%
                           (较上年同期)                                 +1.7%      +1.9%
    1230  加拿大零售销售(较前月)                           6月          +1.1%      +0.3%(完)
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