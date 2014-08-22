路透基点：味丹寻求35亿台币贷款--TRLPC

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透香港8月22日 - 汤森路透旗下基点报导称，消息人士称，食品和饮料制造商味丹企业当前寻求七年期35亿台币(1.17亿美元)的贷款。
台湾土地银行是牵头行兼簿记行(MLAB)，台湾银行是担保品控管行，台湾合作金库是文件准备行。
贷款利率为较基准利率加码75个基点至90个基点，取决于借款方的债务比例。基准利率是台湾银行、彰化商业银行、第一银行、华南银行、台湾土地银行和合作金库一年期存款利率的均值。税前保底利率在2.1%。
承贷4亿台币以上的获得8个基点前端费用和经理行头衔，承贷2亿至3.99亿台币获得4个基点费用。
该笔贷款以土地抵押，并有味丹董事长和乐丰地产股份有限公司担保。
该笔贷款分10期半年度等额偿还，有2.5年的宽限期。
资金用于为2009年7月的七年期贷款再融资和营运资本。
回覆期限8月29日。(完)
(编译 田建华; 审校 蔡美珍)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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