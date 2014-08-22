路透基点：味丹寻求35亿台币贷款--TRLPC

路透香港8月22日 - 汤森路透旗下基点报导称，消息人士称，食品和饮料制造商味丹企业当前寻求七年期35亿台币(1.17亿美元)的贷款。

台湾土地银行是牵头行兼簿记行(MLAB)，台湾银行是担保品控管行，台湾合作金库是文件准备行。

贷款利率为较基准利率加码75个基点至90个基点，取决于借款方的债务比例。基准利率是台湾银行、彰化商业银行、第一银行、华南银行、台湾土地银行和合作金库一年期存款利率的均值。税前保底利率在2.1%。

承贷4亿台币以上的获得8个基点前端费用和经理行头衔，承贷2亿至3.99亿台币获得4个基点费用。

该笔贷款以土地抵押，并有味丹董事长和乐丰地产股份有限公司担保。

该笔贷款分10期半年度等额偿还，有2.5年的宽限期。

资金用于为2009年7月的七年期贷款再融资和营运资本。

回覆期限8月29日。(完)