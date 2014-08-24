重温稿-《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾

以下为路透中文新闻为您整理的一周(8月18-22日)中国重要财经新闻： 【经济/政策】

--《焦点》中国旱情和资源税改革不会助推通胀突破控制目标

粮食主产区旱情以及加快推进资源税改革，是否会让中国重尝“通胀猛于虎”之苦？答案是不必过于忧虑，这些因素料不会助推中国CPI(居民消费价格指数)涨幅超过年初的设定目标。

--路透专访：中国经济未脱下降通道，目前已到降息和降准时间窗--专家

中国最新公布的7月宏观数据低于预期，让市场对中国经济企稳的乐观预期又添悬念。国家发改委宏观经济研究院副院长陈东琪认为，中国经济尚未摆脱中长期下降通道，三、四季度GDP(国内生产总值)增幅预计7.5%，目前已到降息和降准的时间窗口。

--中国经济：抓紧实施创新驱动发展，形成几个区域性创新平台--习近平

中国国家主席习近平周一在中央财经领导小组会议上称，要抓紧出台实施创新驱动发展的政策和部署，要研究在一些省区市系统推进全面创新改革试验，形成几个具有创新示范和带动作用的区域性创新平台。

--中国经济：逐步规范国企收入分配秩序，对不合理收入进行调整--习近平

习近平周一称，要逐步规范国有企业收入分配秩序，实现薪酬水平适当、结构合理、管理规范、监督有效，对不合理的偏高、过高收入进行调整。

--中国数据：8月汇丰制造业PMI初值创三个月新低，成长动能再趋缓

受产出和新订单分项指数下滑的拖累，汇丰8月中国制造业PMI初值录得三个月低点，暗示经济成长动能再度放缓，未来政策支持仍不可少。

--中国经济：产能过剩行业违规项目清理整顿结果将作为调控政策重要依据

新华社周四报导称，中国国家发展和改革委员会已下发通知，要求各地按时完成化解产能严重过剩矛盾各项任务。产能过剩行业违规项目的清理整顿结果，将作为严格实施各项调控政策的重要依据。

--中国数据：7月FDI降至两年新低，结构调整背景下个别月波动属正常

中国7月实际使用外资(FDI) 同比降17%至78.1亿美元，创自2012年7月以来的两年新低，不过商务部认为，在加大结构调整大背景下个别月FDI波动是正常的。

--中国房地产：7月全国房价同比涨幅创17个月最低，楼市调整趋势未改

中国官方数据显示，主要城市7月房价同比涨幅创下17个月最低，环比跌幅持续扩大，且一线城市明显走弱。楼市调整趋势未改，地方政府松绑限购再辅以各类刺激的做法或给市场带来支撑。

--中国国企：1-7月国企利润同比增9.2%，钢铁、建材等增幅较大--财政部

中国财政部周三称，1-7月，国有企业累计实现利润总额14,303.8亿元人民币，同比增长9.2%，该增幅高于1-6月的8.9%。

--《财经洞察》中国国企混合所有制改革应留给民营企业更多发挥空间

在中国正在推行的国有企业混合所有制改革中，民营企业在资金实力上可能弱于中外资本大鳄，在体量上也与被投资方--大型国企不在一个级别，但其拥有的市场化经营机制和丰富的实业经验，恐怕才是激活国企未来发展的催化剂。

========================================================================== 【金融/证券/保险】

--《公开市场分析》中国PMI回落显经济动能趋弱，盼政策加油望逆回购重出

迅速回升的中国银行间市场资金利率并未让央行为之动容，其公开市场操作本周仍不温不火地维持中性态度，全周仅净投放110亿元人民币。这显示央行目前尚无改变政策方向的意图，仍有意维持紧平衡。

--中国债市：同业存单将入SHIBOR报价团的考核，操作细节市场仍存疑问

多位消息人士透露，中国央行近期召集了部分SHIBOR报价团成员召开会议，讨论SHIBOR报价团考核优化事宜，其中去年年底启动的同业存单业务，报价团成员的参与情况将纳入考核指标。

--中国金融：存款偏离度再进行一段时间验证和实践后就会推出--报载

中国证券报周二援引接近监管层的权威人士称，银行业金融机构存款偏离度指标不是全新的监管指标，监管部门此前已做了一段时间数据监测，再进行一段时间验证和实践后，就会推出这个指标。

--中国保险：个人税收递延型养老保险试点有望提前启动--保监会副主席

为应对未富先老的现实，中国保险监督管理委员会副主席王祖继周三表示，保监会将争取创造好的条件，在条件允许的情况下，提前启动个人税收递延型商业养老保险的试点。

--中港股业绩：中行上半年净利增11%符预期，下半年信贷资产压力较大

按市值计中国第四大银行--中国银行上半年净利润同比增长11%，符合市场预期；不良贷款率则攀升。中行高层称，下半年该行信贷资产面临很大压力，要特别加强对房地产、地方政府融资平台和过剩产能行业的信贷资产质量管理。

--中国黄金：上海国际黄金交易中心初定9月26日启动在自贸区的交易

中国上海证券报周三引述一位官员称，上海国际黄金交易中心初定于9月26日启动在上海自贸区的黄金交易。这意味着，在自贸区挂牌一周年之际，黄金国际板将正式推出。

--中国企业：民营中民投在沪揭牌，业务重点为产业整合及金融全牌照

备受市场关注的中国民生投资股份有限公司周四在上海揭牌，并正式公布其59家民营企业发起人及公司战略，即通过资本投入和杠杆撬动，围绕产业整合和金融全牌照两大特色，进行产业整合、股权投资等业务。

--《焦点》中国新三板做市商制度将考验券商定价能力

有中国资本市场“试验田”之称的全国中小企业股份转让系统(俗称“新三板”)下周将迎来做市商制度，一直困扰其发展的流动性不足和企业定价难问题将有所改善，但对券商的定价和风控能力也会形成极大考验。 ========================================================================== 【行业/公司】

--《市场热谈》中石化混合所有制改革，一场中外资本竞逐的豪门盛宴？

亚洲最大炼油商--中国石化出售销售业务板块部分股权，开大型央企混合所有制改革之先河。随着该项目一轮轮竞标的推进，这一块中国深化国企改革的试验田，正在上演中外资本大鳄竞逐的豪门盛宴。

--汽车产业：中国对12家日企罚款12亿元，因垄断汽车零部件和轴承价格

中国国家发展和改革委员会周三称，对12家日本汽车零部件和轴承企业罚款12.35亿元人民币，因其在两个案件中多次达成并实施价格垄断协议，违法行为持续时间超过10年。

--中国煤炭：对合法煤矿产能建档登记，未经核准煤矿一律停产--发改委

中国国家发展和改革委员会发布通知称，省级煤炭行业管理部门要对所有合法生产煤矿的生产能力进行建档登记，以遏制其超能力生产。所有未经核准但已建成并组织生产的煤矿，一律停产。

--《综述》中国本土体育品牌踏上复苏之路，库存去化仍是关键

随着在香港上市的中国本地体育品牌2014年中期业绩陆续揭榜，低迷多时的中国体育用品行业似乎见到谷底回升的曙光，并带动相关个股股价走升，不过未来库存去化仍将是关键。

--中国政策：促进旅游业改革发展，2020年增加值要占GDP超过5%--国务院

为促进旅游业改革发展，中国政府提出加大财政金融扶持，支持旅游企业在股市和债市融资等措施，计划2020年境内旅游总消费额达到5.5万亿元，旅游业增加值占GDP的比重超过5%。

--中国经济：打造一批有强大公信力、影响力的新型媒体集团--国家主席

习近平在中央全面深化改革领导小组第四次会议上称，推动传统媒体和新兴媒体融合发展，着力打造一批形态多样、手段先进、具有竞争力的新型主流媒体，建成几家拥有强大实力和传播力、公信力、影响力的新型媒体集团。

--中国个股：超七成债权人通过*ST超日相关方案，财产处置将展开--报载

上海证券报周二报导称，陷入偿债困局的中国光伏企业--上海超日太阳能科技股份有限公司最新召开的债权人会议上，超过七成债权人审议通过了相关财产管理方案，意味着下一步超日太阳财产处置工作将正式展开。