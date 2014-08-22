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市场报道 | 2014年 8月 22日 星期五 15:13 BJT

《汇市简讯》欧元/美元：反弹可能止于1.3350

0701 GMT

* 欧元/美元续涨，因审慎投资者减少空单以免叶伦讲话导致转势

* 昨日强劲美国数据出炉后反应不大，显示超卖

* 小时一目均衡云区顶部在1.3300，100小时均线切入点1.3313

* 上方或有停止单，若突破将指向200小时均线切入点1.3342

* 逢高出脱的倾向，可能使得反弹走势受阻于1.3350；21日均线切入点在1.3373

* 今日期权到期位在1.3300 & 1.3350(完)

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