《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的(8月18日-22日)当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元即期 本周累计贬值近0.1%，收于6.1529元，但周内波动较大。 在触及逾五个月高位的6.1366元后人民币转跌，至周五时跌幅一度深达250个点子，使7月下 旬以来近1.2%的涨幅回吐0.4个百分点，主要推手是中资大行购汇。周五午盘大行购汇减少 后汇率复升，短期内恢复振荡升值可能性偏大。人民币回调原因包括美元指数明显走升及国 内先行指标不佳，但大行购汇背后是否存在监管层干预也是市场较为关注的因素。 公开市场操作: --中国央行公开市场操作当周仍不温不火地维持中性态度，全周仅净投放110亿元人民币 。这显示央行目前尚无改变政策方向的意图，仍有意维持紧平衡。 但本周甫公布的汇丰中国制造业PMI初值创出三个月新低，经济增长有动能衰弱的迹象 ，市场因此认为央行公开市场应尽快恢复逆回购操作，以向市场传递明确的信息。 还有分析师指出，近期资金面的扰动因素较多，下周IPO重启后的第三批新股将密集招 股，而国家有关部门正在查处土地财政的行为也会增加财政存款。鉴于此，央行应该有相应 的措施对应。 债市: --中国银行间市场当周现券走势显疲态，因一级新债供给压力较大，且实际流动性偏紧， 场内谨慎氛围占据主导，期间公布8月汇丰中国制造业PMI初值虽意外走低，但未能激发机构 追涨兴趣，市场主要聚焦下周资金面，月底新股集中申购，巨额资金冻结将带来扰动，不过 一级供给减压及国库现金定存的招标，令担忧略减。 票据: --中国票据市场当周转贴利率继续小升，因资金面仍维持紧平衡局面，资金价格也有所抬 升；而下周在新股集中IPO以及月末因素冲击下，流动性前景堪忧，转帖利率料还有一定上 涨空间。 股市: --当周沪综指 当周累计升幅0.63%，为连续第六周上涨。周初大盘曾惯性上冲，创 下逾八个月新高，但之后因蓝筹股强势难以为继，大盘显得冲高乏力，后半周大盘呈现小幅 震荡之势，沪综指周五收报2,240.812点。料短期内大盘反弹还可延续。 期市: --上期所沪铜主力合约 当周价格连续上扬3.97%，中止连续三周跌势。主因强劲 的美国经济数据提振市场人气，且全球最大金属消费国中国的买家利用价格回落的机会买入 ，补充库存，提振沪铜本周价格升至两周高点，本周末报50,770元/吨。 --上期所期金主力合约 当周下跌2.39%，为连续第二周下跌。美国经济数据强劲 ，尤其是就业市场改善程度令人意外，引发美联储可能提前升息的担忧，令国际金价跌穿一 关键支撑水平后，引发一轮技术性抛盘，国际金价本周下跌逾2%，为5月30日当周以来最大 周度跌幅，受此影响，沪金本周末报255.1元/克。(完) (整理 林琦/李文科/李然/吴芳/康熙泽/丁淑琴; 审校 杨淑祯)