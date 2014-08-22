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亚洲 | 2014年 8月 22日 星期五 16:51 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净减28.7亿台币，中止连七周增加

路透台北8月22日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净减28.7亿台币，中止连七周增加，央行存单未到期余额为6兆(万亿)8,479.50亿台币。上周存单发行余额净增209.55亿台币。

台湾央行存单未到期余额变化一览请参看

日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)

8/18 4,331.50 4,328.00 -3.50

8/19 1,850.20 1,849.50 -0.70

8/20 16.00 228.00 +212.00

8/21 7,848.80 7,615.30 -233.50

8/22 2,788.00 2,785.00 -3.00

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总计 16,834.50 16,805.80 -28.70

日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)

8/18 78.00 36.00

8/19 31.00 10.00

8/20 10.00 5.00

8/21 54.50 14.00

8/22 34.00 8.00

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总计 207.50 73.00(完) (记者 董永年; 审校 高洁如)
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