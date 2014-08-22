《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--8月22日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= 暂无 =======================================================================================
2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *平潭发展 4 2 12 8/29簿记建档 招商银行 A+ 8/29 9/1 ======================================================================================= *东兴证券 24 10 3 8/27招标 光大银行 AA+ 8/28 8/29
(最高发行余额) 宏源证券等 ======================================================================================= *新疆广汇实业 25 15 12 8/27簿记建档 兴业银行 AA 8/28 8/29 投资(集团) (最高待偿额度) ======================================================================================= 兰州兰石 8 4 12 8/22-8/25簿记 招商银行 A+ 8/26 8/27 集团 ======================================================================================= 福建中旅集团 4 2 12 8/25簿记建档 浦发银行 AA- 8/27 8/28 ======================================================================================= 喜临门 4 2 12 8/25簿记建档 招商银行 AA- 8/26 8/27
======================================================================================= 九州通 11 6 12 8/25簿记建档 中信银行 AA+ 8/27 8/28 ======================================================================================= 宁波开发 10 1 12 8/25簿记建档 上海银行 AA+ 8/27 8/28 投资集团 ======================================================================================= 唐山曹妃甸 10 3 12 8/25簿记建档 中信银行 AA 8/27 8/28 实业港务 ======================================================================================= 东方园林 16 5 12 8/25-26簿记 北京银行 AA 8/27 8/28
浦发银行 ======================================================================================= 武汉国裕 11 4 12 8/26簿记建档 浦发银行 AA- 8/28 8/29 物流产业集团 ======================================================================================= 德力西集团 10 5 12 8/26簿记建档 农业银行 AA 8/28 8/29 ======================================================================================= 齐鲁证券 44 12 3 8/26招标 建设银行 AA+ 8/27 8/28
(核定最高发行余额) 中国银行 ======================================================================================= 西安旅游集团 5 1 12 8/26-27簿记 恒丰银行 AA- 8/28 8/29 ======================================================================================= 成都博瑞投资 9 2 12 8/27簿记建档 中信银行 AA 8/29 9/1 控股集团 ======================================================================================= 河北华德钢板 4 2 3 8/27簿记建档 中国银行 AA- 8/28 8/29 =======================================================================================
3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= *兴发集团 8 5 3 8/27-28簿记 工商银行 AA 8/29 9/1
招商银行 ======================================================================================= *山东水务发展 5.9 5.9 5 8/29簿记建档 国泰君安证券 AA 9/2 9/3
恒丰银行 ======================================================================================= *大唐集团 50 50 永续中票 8/29簿记建档 中信银行 AAA 9/2 9/3
(若发行人不赎回，每五年重置利率) 农业银行 ======================================================================================= 石家庄国控 60 20 5 8/25簿记建档 国开行 AA+ 8/26 8/27 投资集团 ======================================================================================= 海亮集团 20 10 3 8/25簿记建档 民生银行 AA+ 8/26 8/27 ======================================================================================= 河南投资集团 14 7 5 8/25簿记建档 交通银行 AAA 8/26 8/27
平安银行 ======================================================================================= 红狮控股集团 20 5 3 8/25簿记建档 农业银行 AA+ 8/27 8/28 ======================================================================================= 江苏新海连 9 4.5 5 8/25簿记建档 华夏银行 AA 8/27 8/28 发展集团 ======================================================================================= 北京市顺义区 15 9 5 8/25簿记建档 工商银行 AA+ 8/27 8/28 国资经营管理中心 5 5 ======================================================================================= 江阴市公有 6 6 3 8/26簿记建档 浙商银行 AA 8/28 8/29 资产经营 ======================================================================================= 华立集团 20 8 3 8/26-8/27簿记 工商银行 AA 8/28 8/29 股份 招商银行 ======================================================================================= 山东京博 5 5 3 8/27簿记建档 北京银行 AA 8/28 8/29 控股股份 ======================================================================================= 山东胜通集团 14 8 3 8/27簿记建档 中信建投证券 AA 8/28 8/29 股份公司 中信银行 ======================================================================================= 山东省鲁信 10 5 5 8/27簿记建档 平安银行 AA+ 8/29 9/1 投资控股集团 ======================================================================================= 国家核电技术 50 20 5 8/26-27簿记 北京银行 AAA 8/28 8/29 有限公司 ====================================================================================== 国家开发 85 40 5 8/26簿记建档 国开行 AAA 8/27 8/28 投资公司 工商银行 ======================================================================================= 云南省能源 25 10 5 8/26簿记建档 国开行 AAA 8/27 8/28 投资集团 =======================================================================================
4.以下为将发行或申请发行集合票据:
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *代表新增。(完) (整理 丁淑琴； 审校 吴芳)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申