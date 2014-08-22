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亚洲 | 2014年 8月 22日 星期五 15:58 BJT

金属期市：伦铜触及两周高位，有望录得七周来最大单周涨幅

“美国近期公布了一系列正面的经济数据，很多大宗商品市场都对此作出了反应。金属市场面对良好的基本面，表现尤为出色，过去一两周都出现了上涨。”澳洲国民银行分析师James Glenn表示。

“中国下周没有什么重大消息，所以人们应该会关注今晚杰克森霍尔会议的结果，找寻美联储如何看待美国经济的线索。如果我们得到正面评论，预计涨势将会延续。”

0721GMT，LME三个月期铜攀升0.7%，报每吨7,067美元，稍早一度触及8月5日迄今高位7,083美元。LME期铜本周有望收高2.8%，为7月初以来最高涨幅。

上海期交所10月期铜 上涨1.3%，至每吨50,760元人民币。

周四数据显示，尽管中国和欧洲本月成长放缓，但美国经济活动在加速，全球经济增长呈现出多样性的局面。

中国交通银行 周四表示，今年的不良贷款率预计将会上升，因建筑业主要分布地区的业务受到经济放缓影响。交通银行是本周作出类似预估的第二家大型银行。完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 杜明霞/洪曦; 审校 艾茂林/田建华)
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