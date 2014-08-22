中国票据市场：转贴利率本周继续小升，下周资金堪忧料仍有上涨空间

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海8月22日 - 中国票据市场本周转贴利率继续小升，因资金面仍维持紧平衡局面，资金价格也有所抬升；而下周在新股集中IPO以及月末因素冲击下，流动性前景堪忧，转帖利率料还有一定上涨空间。
交易员指出，尽管各家银行的额度大多相对宽松，但相较资金成本而言，当前转贴利率偏低，在收益有限的情况下机构收票的意愿普遍不高。
“各家行有额度，但也没有什么空间做业务，只有几个（基）点的空间，确实没啥好做的，”上海一银行交易员称。
上海另一银行交易员并预计，下周如果资金面波动较为剧烈，加上月末调规模，机构出票压力加大或将推转贴利率续涨，不过上行幅度也相对有限。
银行间资金市场周五主要回购利率 多下行，仍有多个期限品种的开盘“指导价”现身。整体流动性状况稍改善，特别是隔夜和七天资金供给尚可，但跨月资金仍显紧俏。
以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价 ：
1个月(%) 6个月(%) 一年(%)
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周五 4.7236/4.6466 4.9268/4.8397 5.2495/5.1590
上周五 4.7525/4.6740 4.9432/4.8545 5.3070/5.2108
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变动 -2.89bp/-2.74bp -1.64bp/-1.48bp -5.75bp/-5.18bp
票据回购报价方面，路透中国银票回购参考率报价 显示，今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价 为4.7229%，上周五报在4.7367%。
票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。
电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统，开始为其客户办理电子商业汇票业务。电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。
注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价。(完) (发稿 边竞；审校 张喜良)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申