欧元债市：德债收益率守在1%下方，预期主要央行仍将维持现有政策

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
欧洲央行总裁德拉吉正面临压力，必须使用最后所剩工具--印钞，以克服通胀率近零局面，提振迟滞的经济，但预计他并不急于使用。
欧洲央行6月全面降息，将于9月起的定向长期再融资操作(TLTROs) 中，向银行提供高达1兆(万亿)欧元的四年低利贷款。德拉吉已表示，希望先看到这些措施的实行结果，再考虑采行新的步骤。
“缓慢成长的前景...将令外界持续期望欧洲央行将展开全面量化宽松(QE)计划，”北欧联合银行(Nordea)一名分析师Suvi Kosonen表示。
德国10年期公债收益率(殖利率) 下跌0.7个基点，报0.986%。
其他欧元区公债收益率亦相对持稳于历史低档附近。西班牙 及意大利公债收益率 分别持平于2.39%及2.58%。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 高琦/陈宗琦；审校 孙茉莉/蔡美珍)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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