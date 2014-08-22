欧元债市：德债收益率守在1%下方，预期主要央行仍将维持现有政策

欧洲央行总裁德拉吉正面临压力，必须使用最后所剩工具--印钞，以克服通胀率近零局面，提振迟滞的经济，但预计他并不急于使用。

欧洲央行6月全面降息，将于9月起的定向长期再融资操作(TLTROs) 中，向银行提供高达1兆(万亿)欧元的四年低利贷款。德拉吉已表示，希望先看到这些措施的实行结果，再考虑采行新的步骤。

“缓慢成长的前景...将令外界持续期望欧洲央行将展开全面量化宽松(QE)计划，”北欧联合银行(Nordea)一名分析师Suvi Kosonen表示。

德国10年期公债收益率(殖利率) 下跌0.7个基点，报0.986%。

其他欧元区公债收益率亦相对持稳于历史低档附近。西班牙 及意大利公债收益率 分别持平于2.39%及2.58%。(完)

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