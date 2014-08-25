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亚洲 | 2014年 8月 25日 星期一 14:00 BJT

《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--8月25日

路透上海8月25日 - 随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开，中国各个金融市场的联
系更为紧密。目前而言，金融市场资金面主要受新股发行、新债发行、债券到期以及中国人民银行公开市场操
作等多重因素影响。

    以下为本周内(8月25日-8月29日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览：

    一.资金占用因素：

    1.新股发行 
    --------------------------------------------------------------------------------------    
    网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日
    
      8/28     沪　　亚邦股份　732188　不超过7,200     --          --     华泰联合  9/2
      8/28     沪    华懋科技  732306  不超过3,500     --          --     国金证券  9/2
      8/28     沪    节能风电    --     17,778         --          --     中德证券  9/2
      8/28     沪    福 斯 特  732806  5,810-6,000     --          --     广发证券  9/2
      8/28     深    好 利 来  002729  不超过1,668     --          --     国金证券  9/2
      8/28     深    中来股份  300393  不超过3,200     --          --     齐鲁证券  9/2
      8/28     深    菲 利 华  300395  不超过1,620     --          --     中银国际  9/2
      8/28     深    天和防务  300397  不超过3,000     --          --     中信证券  9/2
      8/29     深    腾信股份  300392  不超过1,600     --          --     招商证券  9/3
      8/29     深    迪瑞医疗  300396  不超过1,534     --          --     国信证券  9/3
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    注：最近一个周期的新股认购累计冻结资金2,003.4亿元人民币，详情请点选 
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    2.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上)  
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    
    发债主体    规模      期限     债券类型      缴款时间           备注
               (亿元)    
    
    财政部      280      10年      固息国债      8/21-8/25    今年第12期国债续发 
    中信银行    370      10年    二级资本债      8/22-8/26  
     
    财政部      150     182天      贴现国债      8/25-8/27   今年第四期贴现国债
    马钢股份     50       1年    短期融资券        周二
    
    进出口行    60        1年     固息增发债       周一       今年第17期增发
                60        7年     固息增发债       周一       今年第50期增发
    ======================================================================================    
    二.资金投放因素
    
    1.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上)  
    -------------------------------------------------------------------------------------
     发债主体       债券类型     到期本金规模    到期时间
                                   (亿元) 
    
     财政部           固息国债      326.9       上周六
     国开行          固息金融债     160         上周六
     财政部          代发地方债     236         上周六
     甘肃国资投资集团 中期票据      100           周二
     农发行          固息金融债     100           周四
     国开行          固息金融债     340           周五

    注：一般情况下，债券到期的统计时间段为上周六至本周五。
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    2.公开市场央票及回购到期(单位均为亿元人民币)  
    -------------------------------------------
    央票到期    逆回购到期   正回购到期   合计 
   
        --           --          650       650
    =====================================================================================
    3.本周新股资金解冻
    -------------------------------------------------------------------------------------
    申购日  简称   发行量(万股) 发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元) 合计冻结量 解冻日
    暂无
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     4.国库现金定期存款招标
   -------------------------------------------------------------------------------------
    招标日期      金额(亿元)     期限     起息日    到期日
     8/28            600        三个月    8/28      11/27
   =====================================================================================(完)
(完)

 (整理 丁淑琴； 审校 吴芳)
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