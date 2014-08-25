《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--8月25日

路透上海8月25日 - 随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开，中国各个金融市场的联 系更为紧密。目前而言，金融市场资金面主要受新股发行、新债发行、债券到期以及中国人民银行公开市场操 作等多重因素影响。 以下为本周内(8月25日-8月29日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览： 一.资金占用因素： 1.新股发行 -------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 8/28 沪 亚邦股份 732188 不超过7,200 -- -- 华泰联合 9/2 8/28 沪 华懋科技 732306 不超过3,500 -- -- 国金证券 9/2 8/28 沪 节能风电 -- 17,778 -- -- 中德证券 9/2 8/28 沪 福 斯 特 732806 5,810-6,000 -- -- 广发证券 9/2 8/28 深 好 利 来 002729 不超过1,668 -- -- 国金证券 9/2 8/28 深 中来股份 300393 不超过3,200 -- -- 齐鲁证券 9/2 8/28 深 菲 利 华 300395 不超过1,620 -- -- 中银国际 9/2 8/28 深 天和防务 300397 不超过3,000 -- -- 中信证券 9/2 8/29 深 腾信股份 300392 不超过1,600 -- -- 招商证券 9/3 8/29 深 迪瑞医疗 300396 不超过1,534 -- -- 国信证券 9/3 --------------------------------------------------------------------------------------- 注：最近一个周期的新股认购累计冻结资金2,003.4亿元人民币，详情请点选 ======================================================================================= 2.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上) --------------------------------------------------------------------------------------- 发债主体 规模 期限 债券类型 缴款时间 备注 (亿元) 财政部 280 10年 固息国债 8/21-8/25 今年第12期国债续发 中信银行 370 10年 二级资本债 8/22-8/26 财政部 150 182天 贴现国债 8/25-8/27 今年第四期贴现国债 马钢股份 50 1年 短期融资券 周二 进出口行 60 1年 固息增发债 周一 今年第17期增发 60 7年 固息增发债 周一 今年第50期增发 ====================================================================================== 二.资金投放因素 1.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上) ------------------------------------------------------------------------------------- 发债主体 债券类型 到期本金规模 到期时间 (亿元) 财政部 固息国债 326.9 上周六 国开行 固息金融债 160 上周六 财政部 代发地方债 236 上周六 甘肃国资投资集团 中期票据 100 周二 农发行 固息金融债 100 周四 国开行 固息金融债 340 周五 注：一般情况下，债券到期的统计时间段为上周六至本周五。 ===================================================================================== 2.公开市场央票及回购到期(单位均为亿元人民币) ------------------------------------------- 央票到期 逆回购到期 正回购到期 合计 -- -- 650 650 ===================================================================================== 3.本周新股资金解冻 ------------------------------------------------------------------------------------- 申购日 简称 发行量(万股) 发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元) 合计冻结量 解冻日 暂无 ==================================================================================== 4.国库现金定期存款招标 ------------------------------------------------------------------------------------- 招标日期 金额(亿元) 期限 起息日 到期日 8/28 600 三个月 8/28 11/27 =====================================================================================(完) (完) (整理 丁淑琴； 审校 吴芳)