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亚洲 | 2014年 8月 22日 星期五 16:34 BJT

台湾汇市：台币微收升结束连四贬，市场聚焦美联储主席谈话

* 台币微收升结束连四日贬势

* 市场聚焦美联储主席叶伦谈话

* 下周实质交易区间料在29.950-30.000

路透台北8月22日 - 台币兑美元 周五微收升，结束连四日微贬。交易员认为，由于国际美元升势降温，且台股大涨外资买超突破百亿台币，吸引部分外资偏向汇入，带动台币实质交投区间偏升，后续市场聚焦稍晚美联储主席叶伦在杰克森霍尔年会谈话。

汇银人士表示，亚洲交易时段美元指数 由波段高点回落，台币及韩元等亚币联袂走高，及台股表现亮丽引领台币实质交投升破29.970；下周迈入月底，出口商抛汇卖需料持续增加，较利于台币主交投区间偏升，不过短线外资交投趋势尚未明朗，仍须关注攸关外资动向的台股后市及国际盘势。

“等着看叶伦说些什么，怎么看待美国升息步伐，才是影响下周盘面重点。〞一位当地银行交易人士说。

美联储主席叶伦计划在杰克森霍尔年会上发表讲话。今年会议的主题是“重新评估就业市场动向”。此外，欧洲央行总裁德拉吉也将在会中发表讲演。

台币今日主要交易区间在29.960-29.980，上日交易区间在29.970-30.000。交易员并预估下周台币主要交投区间暂看在29.950-30.000。

台湾股市周五收高1.37%，表现强于亚洲股市。分析师指出，挟着美股创下历史新高的气势，台股跌深反弹，在中小型股摆脱阴霾后，强势反弹站上季线约9,316点以上，重回上升轨道。证券交易所资料显示，外资及陆资在台股大幅买超143.28亿台币，连续六个交易日买超共计293.84亿台币。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一个月天期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘稍微扩大。美元/台币一个月远汇报价 尾盘在29.944/29.951左右，上日纽约盘收在29.960。

韩国韩元兑美元 周五上涨，因美元涨势失去动能，且美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦在杰克森霍尔年会上发表关键讲话之前，投资者采取观望态度。

下周台湾及全球主要经济数据和事件为:

8/23(六)：美联储杰克森霍尔年度会议。英国央行副总裁布罗德班特、日本央行总裁黑田东彦巴西央行总裁托比尼将参加“就业市场及货币政策”的小组讨论。

8/25(一)：台湾公布7月工业生产指数、台湾央行公布7月M2年增率、美国Markit综合采购经理人指数(PMI)8月初值、美国7月新屋销售年率、德国8月Ifo企业景气判断指数、加拿大央行总裁波洛兹发表演说，主题为〞开放世界中的政策挑战〞；

8/26(二)：美国7月耐久财订单、美国8月消费者信心指数、美国发售两年期公债、Alpbach经济论坛，演讲嘉宾包括欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼。

8/27(三)：美国抵押贷款市场指数、美国发售五年期公债、美国发售两年期浮动利率公债、德国9月GfK消费者信心指数；

8/28(四)：美国实质国内生产总值(GDP)环比年率第二季修正值、美国一周初请失业金人数、美国成屋待完成销售指数、欧元区8月企业景气指数、美国发售七年期公债、瑞士央行副总裁丹亭发表题为“社会融资的角色”的讲话。

8/29(五)：美国芝加哥采购经理人指数(PMI)、美国路透/密西根大学消费者信心指数、美国达拉斯联邦储备银行个人消费支出(PCE)物价指数。

环球重要新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 亿美元 台北外汇经纪公司 30.020 30.052 29.960-30.052 30.052 6.64 5.74

元太外汇经纪公司 30.018 30.048 29.966-30.050 30.050 2.31 2.09

无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

美元/台币一个月期 -0.025/-0.015 -0.020/-0.010 美元/台币六个月期 -0.150/-0.135 -0.150/-0.128 (完)

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