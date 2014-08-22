版本:
中国
货币新闻 | 2014年 8月 22日 星期五 16:05 BJT

表格: LME金属库存最新变化--8月22日

路透伦敦8月22日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨):
    
   品种     最新库存      变动
    铜       146,325      -100
    锡        13,235      -250
    铅       217,200      持平
    锌       734,600      -600
    铝     4,843,275    -8,575
    镍       325,788    +1,074
  铝合金      31,760      -680
  NASAAC      65,300      +280
 
    *NASAAC为北美特种铝合金.(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>
        
 品   库存数据      库存分布             品种     库存数据      库存分布
 种                                                             
 铜   MCU-STOCKS  <0#MCUSTX-LOC-GRD>        铅  MPB-STOCKS  <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝   MAL-STOCKS  <0#MALSTX-LOC-GRD>        锡  MSN-STOCKS  <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌   MZN-STOCKS  <0#MZNSTX-LOC-GRD>    铝合金  MAA-STOCKS  <0#MAASTX-LOC-GRD>
 镍   MNI-STOCKS  <0#MNISTX-LOC-GRD>     NASAA  MNA-STOCKS  <0#MNASTX-LOC-GRD>
 
 (编译 田建华; 审校 杜明霞)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐