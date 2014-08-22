版本:
中国
亚洲 | 2014年 8月 22日 星期五 16:15 BJT

《全球汇市》美元升势暂歇，市场聚焦美联储叶伦讲话

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3282 1.3281 +0.01 -3.37 1.3745

美元/日圆 103.77 103.82 -0.05 -1.45 105.30

欧元/日圆 137.86 137.91 -0.04 -4.68 144.63

美元/瑞郎 0.9110 0.9114 -0.04 +2.04 0.8928

英镑/美元 1.6589 1.6578 +0.07 +0.20 1.6556

美元/加元 1.0943 1.0941 +0.02 +3.04 1.0620

澳元/美元 0.9321 0.9297 +0.26 +4.58 0.8913

新西兰元/美元 0.8417 0.8405 +0.14 +2.57 0.8206

欧元/瑞郎 1.2102 1.2104 -0.02 -1.38 1.2271

欧元/英镑 0.8006 0.8010 -0.05 -3.51 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.1530 9.1492 +0.04 +3.45 8.8474

美元/挪威克朗 6.1390 6.1454 -0.10 +1.20 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 朱晓军/杜明霞/张明钧/陈宗琦；审校 高琦/王洋/蔡美珍)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐