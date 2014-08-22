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货币新闻 | 2014年 8月 22日 星期五 16:21 BJT

香港股市：收高，受隔夜美国股市走势激励

中国石油化工股份 上涨1.6%，为推动大盘上涨的主力。据知情人士透露，中国石化计划2015年上半年分拆其油田服务分支，在香港进行首次公开发行(IPO)，筹资15亿美元。

恒生指数中跌幅较大的个股为财报表现欠佳的业者。华润创业 继周四下跌2.9%，周五又重挫5.6%，此前该公司公布中期净利下滑8.7%。

利丰 大跌4.6%至七周低点，该公司此前公布中期核心经营溢利较预期疲弱。 (完)
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