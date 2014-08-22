路透基点：澳科控股26亿港元贷款展开筹组一般银团--TRLPC

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透香港8月22日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，卷烟包装制造商澳科控股有限公司的26亿港元(约合3.35亿美元)四年期贷款，获得五家银行加入高级银团后，周五展开筹组一般银团。
这项贷款由澳新银行(澳盛银行/ANZ)牵头，一般银团分为两个层级：
承诺2-2.99亿港元者，综合收益258个基点，费用80个基点；
承诺1-1.99亿港元者，综合收益255个基点，费用70个基点。
稍早邀请银行加入高级银团的价格，为综合收益270个基点，最低承诺3亿港元，采包销及持有形式。高级银团阶段亦可选择包销。
三菱东京日联银行、澳洲联邦银行(CBA)、中国信托商业银行、澳洲国民银行、及新加坡大华银行皆加入高级银团，担任牵头行。
9月4日将在澳科总部东莞举行实地考察。回覆期限为9月19日。
先前已报导，贷款利率为较香港银行同业拆息(Hibor)加码235个基点，平均期限为3.5年。
这笔交易包括20亿港元定期贷款和6亿港元循环贷款，由澳科集团有限公司和澳科投资有限公司提供担保。
资金用于为2012年9月取得的20亿港元四年期贷款提供再融资，以及一般公司用途。
2012年贷款在一般银团阶段的综合收益为300个基点，利率为较Hibor加码265个基点，平均期限为2.9375年。23家银行参贷，其中澳新银行和澳洲联邦银行为最初的牵头行兼簿记行。(完)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申