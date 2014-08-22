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亚洲 | 2014年 8月 22日 星期五 16:09 BJT

路透基点：澳科控股26亿港元贷款展开筹组一般银团--TRLPC

路透香港8月22日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，卷烟包装制造商澳科控股有限公司的26亿港元(约合3.35亿美元)四年期贷款，获得五家银行加入高级银团后，周五展开筹组一般银团。

这项贷款由澳新银行(澳盛银行/ANZ)牵头，一般银团分为两个层级：

承诺2-2.99亿港元者，综合收益258个基点，费用80个基点；

承诺1-1.99亿港元者，综合收益255个基点，费用70个基点。

稍早邀请银行加入高级银团的价格，为综合收益270个基点，最低承诺3亿港元，采包销及持有形式。高级银团阶段亦可选择包销。

三菱东京日联银行、澳洲联邦银行(CBA)、中国信托商业银行、澳洲国民银行、及新加坡大华银行皆加入高级银团，担任牵头行。

9月4日将在澳科总部东莞举行实地考察。回覆期限为9月19日。

先前已报导，贷款利率为较香港银行同业拆息(Hibor)加码235个基点，平均期限为3.5年。

这笔交易包括20亿港元定期贷款和6亿港元循环贷款，由澳科集团有限公司和澳科投资有限公司提供担保。

资金用于为2012年9月取得的20亿港元四年期贷款提供再融资，以及一般公司用途。

2012年贷款在一般银团阶段的综合收益为300个基点，利率为较Hibor加码265个基点，平均期限为2.9375年。23家银行参贷，其中澳新银行和澳洲联邦银行为最初的牵头行兼簿记行。(完)
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