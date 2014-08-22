《中国企业债发行日程表》--8月22日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:
发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *九江富和建投 12 6 8/29簿记建档 上限7.50% AA 9/1-9/4 宏源证券
(第3-6年末每年偿还25%本金) ========================================================================================= *登封电厂集团 3.5 6 8/29簿记建档 上限8.20% AA- 9/1-9/5 长江证券
(第3年末附发行人调整利率选择权和投资者回售选择权/中合中小企业融资担保提供担保) ========================================================================================= 山东宏桥新型 11 7 8/20簿记建档 7.45% AA 8/21-8/25 广发证券 材料有限公司 (第3年末和第5年末附设发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权) 华英证券
/由中国宏桥集团提供担保) ========================================================================================= 内蒙古盛祥 7 7 8/20簿记建档 8.18% AA- 8/21-8/25 平安证券 投资公司 (第3-7年末每年偿还20%本金/东北中小企业信用再担保股份有限公司提供担保) ========================================================================================= 南汇城乡建设 15 7 8/19簿记建档 6.04% AA+ 8/20-8/26 新时代证券 开发投资 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 十堰市城市 15 7 8/19簿记建档 6.58% AA 8/20-8/26 长江证券 基础建设 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 重庆巴南经济 5 7 8/19簿记建档 7.00% AA 8/20-8/26 渤海证券 园区建设 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 浏阳市城建 15 7 8/21簿记建档 *6.98% AA 8/22-8/26 齐鲁证券 集团 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 滁州市城建 14 7 -- *6.40% AA 8/22-8/26 国开证券 投资 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 衡阳白沙洲 12 7 8/21簿记建档 6.87% AA 8/22-8/26 国泰君安证券 开发建设投资 (第3-7年末每年偿还20%本金) 国开证券 ========================================================================================= 福安市城建 10 6 8/21簿记建档 *7.35% AA- 8/22-8/26 海通证券 投资 (第3-6年末每年偿还25%本金/中国投融资担保有限公司提供担保) ========================================================================================= 重庆市空港 13 7 8/20簿记建档 6.84% AA 8/21-8/27 渤海证券 新城建设投资 (第3-7年末每年偿还20%本金) 华林证券 ========================================================================================= 阿克苏地区 17 7 8/22簿记建档 上限7.80% AA 8/25-8/27 国开证券 绿色实业开发 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 金湖县国资 7 7 8/22簿记建档 *7.75% AA- 8/25-8/27 国泰君安证券 经营投资 (第3-7年末每年偿还20%本金/由重庆进出口信用担保公司提供担保) ========================================================================================= 玉溪市开发 19 7 8/25簿记建档 *上限7.60% AA 8/26-8/28 国开证券 投资公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 重庆万盛经济 7 7 8/22簿记建档 上限8.50% AA 8/25-8/29 渤海证券 技术开发区 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 揭阳市城市 16 7 8/26簿记建档 上限7.50% AA 8/27-8/29 广发证券 投资开发 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 石狮市国有 15 7 8/26簿记建档 上限9.10% AA 8/27-8/29 国开证券 投资发展 (第3-7年末每年偿还20%本金) 兴业证券 ========================================================================================= 广元市园区 8 7 8/25簿记建档 上限8.50% AA- 8/26-9/1 中航证券 建投公司 (第3-7年末每年偿还20%本金/以国有土地使用权抵押担保) ========================================================================================= 郴州市 18 7 8/27簿记建档 上限7.60% AA 8/28-9/1 财富证券 百福投资 (第3-7年末每年偿还20%本金/以自有国有出让土地使用权为本期债券提供抵押担保) ========================================================================================= 娄底锑都 12 7 8/26簿记建档 上限8.50% AA 8/27-9/2 太平洋证券 投资发展 (第3-7年末每年偿还20%本金) 财富证券 ========================================================================================= 天门市城建投 10 7 8/27簿记建档 上限9.00% AA- 8/28-9/3 银河证券
(第3-7年末每年偿还20%本金/以自有国有土地使用权抵押担保) 天风证券 ========================================================================================= 湖州市中兴建设 11 7 8/27簿记建档 -- AA 8/28-9/3 国信证券 开发公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 河北建投集团 20 11 8/29簿记建档 上限6.20% AAA 9/1-9/3 银河证券
(第六年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权) =========================================================================================
以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 =========================================================================================
以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) ========================================================================================== 暂无 ========================================================================================== 注: *表示新增。(完) (整理 丁淑琴；审校 边竞)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申