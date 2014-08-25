香港个股：华润水泥料第四季水泥价格升10-15%，中国投资放慢无碍水泥需求

****日韩经济指标预测--4月28日-5月5日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2300 韩国工业生产(较上年同期) 3月 +3.7% +6.6% (较前月) +2.0% -3.4% 服务业产出(较前月) -- +0.1% 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 3月 -0.3% -3.8% (较前月) -0.8% +2.5
路透香港8月26日 - 尽管中国的固定资产投资增速有放慢迹象，但华南地区最大水泥生产商--华润水泥控股 表示，市场对水泥需求仍会有一定的增长，加上现时公司业务所处区域供需关系改善，料水泥价格于第四季度的旺季可在现时基础上升10-15%。
今年1-7月中国固定资产投资同比增长17%，增速是逾12年来最低，房地产投资的拖累愈发明显。而基建、农村建设及房地产是水泥行业的主要用家，分别占华润水泥销售比例的40%、40%及20%、
”固定资产投资增长有17、18%的话，基本上不用太担心。“华润水泥执行董事兼首席财务官刘忠国在一个小范围访问中称。
他解释，从过往数据分析，固定资产投资往往较水泥需求增速高11-13个百分点，即水泥需求仍会有几个百分比的增加。
＂即使（水泥需求）增速只有3-5%也不用担心，因为即使需求减慢，市场供应也在减少。＂刘忠国称。
中国自2009年起不再发新批文兴建新水泥生产线，虽然其后几年仍陆续有新生产线落成（此前已取得批文的项目），但数目逐年滑落。刘忠国表示，公司所处华南地区今年的新增产能约700-800万吨，明年约700万吨，相对广东、广西一年消耗2.4-2.5亿吨水泥占很少比例，不会导致供过于求。
他并称，7月因受台风及大雨天气影响，公司的水泥价格回落至每吨315-320港元，仍较去年同期的300港元为高。
展望第四季的传统旺季业务表现，刘忠国称水泥价格已稳定下来，而近期的出货量也有回升，平均每天出货量约22万吨（公司总产能约8,000万吨）。
＂这说明我们能够生产多少，出货多少，是颇理想的。＂他称。
他预期，倘若今年余下时间天气没有突变，销量是可以维持，水泥售价在中秋后料将一如以往般逐渐走高，保守估计第四季水泥价格可在现时的基础上升10-15%，即约每吨350港元，与上半年基本持平。
华润水泥、海螺水泥 及台泥国际 在广东的市占率居头三位，但加起来也不足50%。刘忠国表示，公司目标之一是做到区域最大，目前18-20%的市占率未够理想，长远希望将市占率提高至25-30%，故此未来仍要继续进行收购，首选地点为广东、广西、福建及海南等公司已有业务的地区。
此外，被问到原招商局集团董事长傅育宁接任为华润集团董事长后，有否对华润水泥的发展提出意见，刘忠国表示，他感觉傅育宁支持水泥的发展，并建议华润水泥考虑＂走出去＂的可能，这对公司来说是正面讯息。
不过他指出，由于华润水泥的管理模式是所有投资都由本身团队负责管理，故此若要进军海外，也涉及额外的人手等多方面考虑。（完） (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2300 韩国工业生产(较上年同期) 3月 +3.7% +6.6% (较前月) +2.0% -3.4% 服务业产出(较前月) -- +0.1% 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 3月 -0.3% -3.8% (较前月) -0.8% +2.5
路透纽约4月27日 - 油价周四小幅下跌，盘中交投震荡，因两个关键的利比亚油田重开，以及担心乏善可陈的汽油需求，燃点对主要产油国减产是否能够缓解全球库存过剩局面的担忧。
路透纽约4月27日 - 欧元兑美元周四小跌，此前欧洲央行总裁德拉吉称，决策者没有讨论撤走宽松货币政策，美元兑瑞典克朗跳升，此前瑞典央行延长公债购买计划。