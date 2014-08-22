欧洲汇市：英镑持稳，之前兑美元创下六年来最长跌势

“在今天叶伦讲话之前，美元隔夜回撤可以理解，此前在本周稍早大涨，”三菱东京日联银行外汇分析师Lee Hardman称。

“但随着市场把英国央行升息预期推后至明年，英镑兑美元将很难走高。”

0745GMT，英镑兑美元 持平在1.6585，仍接近周四低点1.6561，即4月初以来最低。

技术角度来看，本周英镑跌破200日均线，这是一年内首次突破该长期技术指标，说明英镑兑美元卖压可能持续。

英镑兑欧元 料录得逾一个月最大周线涨幅，欧元盘中小跌至0.8英镑。(完)

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