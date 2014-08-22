《路透晚报》--8月22日日间新闻摘要（国际版）

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
--汇市：美元升势暂歇，市场聚焦美联储叶伦讲话
美元兑一篮子货币在略低于2014年高位的水准徘徊，美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦讲话前，投资者谨慎地削减多头仓位并锁定获利。
美元指数下滑至82.106。美元回落至103.70日圆，距离周四的四个半月高点103.97不远。欧元亦走强，在1.3280美元附近交投，远离周四触及的11个月低点1.3242。
--欧元债市：德债收益率守在1%下方，预期主要央行仍将维持现有政策
德国公债收益率持守在1%下方，投资者预期央行总裁们将在杰克森霍尔的年会上发出不急于收紧或放宽货币政策的讯号。
德国10年期公债收益率(殖利率)下跌0.7个基点，报0.986%。西班牙及意大利公债收益率分别持平于2.39%及2.58%。
--金属期市：伦铜触及两周高位，有望录得七周来最大单周涨幅
伦铜触及两周最高，而且有望录得7月初来最大单周涨幅，因美国经济前景提亮盖过了对中国房地产市场疲软的忧虑。
0835GMT，LME三个月期铜攀升0.6%，报每吨7,059美元，稍早一度触及8月5日迄今高位7,083美元。LME期铜本周有望收高2.8%，为7月初以来最高涨幅。上海期交所10月期铜上涨1.3%，至每吨50,760元人民币。
--布兰特原油处于每桶103美元下方，周线料连二跌
布兰特原油在每桶103美元下方交投，料连续第二周收跌，因地缘政治风险下滑，且全球原油供给增加，令油价承压。
0835GMT，10月布兰特原油期货下跌0.28美元，报每桶102.35美元。美国原油期货跌0.41美元，报每桶93.55美元，或录得连续第五周下挫。
--全球金市：微升但接近两个月低点，料创五周以来最大周线跌幅
金价在连跌五日后微升，但守在两个月低点附近，或将创五周以来最大周线跌幅。由于美国经济数据强劲，而且市场担忧美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能提早升息，令金价受到打压。
0836GMT，现货金上涨0.2%，至每盎司1,280.30美元，离周四触及的两个月低位1,273.06美元不远。本周金价已下挫近2%，为7月18日止当周以来最大跌幅。美国期金升5.7美元至1281.1美元。
注: 其他重要财经新闻浏览请点选 ；近日《路透晚报》请点选 。(完) (编译 朱晓军；审校 孙茉莉)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申