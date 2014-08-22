俄罗斯商人签署公开信 发表对乌克兰危机的看法

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Jason Bush/Maria Kiselyova
路透莫斯科8月21日 - 五名俄罗斯商人与乌克兰和西方商人一起签署的一封公开信显示出俄罗斯商界对东西方关系恶化的担忧。
公开信的签署者共有16人，由英国富豪理查德·布兰森（Richard Branson）组织。公开信呼吁西方国家、俄罗斯和乌克兰政府“进行妥协，找到和平解决冲突的方法……一起努力确保我们不会倒退回冷战时代”。
联合利华首席执行官Paul Polman和乌克兰实业家Viktor Pinchuk也是公开信的签署者。
但其中俄罗斯的签署者可能是最为勇敢的，他们分别是俄罗斯大型手机零售商Svyaznoy的首席执行官Dennis Ludkovsky、零售商Foodline Group创始人Maxim Ivanov、多家时尚餐饮机构创始人Arkady Novikov、大型汽车经销商Rolf Group创始人Sergei Petrov和商业游说者Igor Yurgens。
布兰森在接受采访时曾表示，他与近100名俄罗斯商人进行了接触。只有五人签署了公开信。
其他人不愿签署公开信表明俄罗斯商人非常不愿意公开对政治问题发表评论，特别是与总统普京核心问题相关的敏感问题。
但一些人仍签署了公开信的事实同样凸显出对乌克兰危机的不安，西方针对俄罗斯的制裁已经对俄罗斯经济造成了巨大影响。
“我不认为自己能代表整个俄罗斯商界。但我认识的人很担忧。”Yurgens说道。
“我们看看会发生什么。我们有一些工具推进这个倡议。”他说道，并称一些商界要人对公开信的观点表示赞同。
俄罗斯银行和能源巨头的代表没有签署公开信，尽管他们在西方制裁中首当其冲。
自从反对普京的石油大亨霍多尔科夫斯基2003年被捕，大多数俄罗斯“寡头”都谨慎地避开参与政治。霍多尔科夫斯基去年底才被释放。
公开信措辞谨慎，没有责怪乌克兰危机的任何一方。但俄罗斯签署者们挑战政府的官方态度仍可能招来大祸。
尽管俄罗斯一直否认参与到冲突中，公开信从一开始就提到了“俄罗斯-乌克兰冲突”。
“实际上这是乌克兰与俄罗斯间的摊牌，无论别人怎么说。”Yurgens表示。
他指出普京和乌克兰总统波罗申科需要找到解决方案。“普京无法自己搞定，但双方都可以宣布停火。”
值得关注的是，签署公开信的俄罗斯商人都来自服务业。冷战结束后，俄罗斯服务业茁壮成长，但和占主导地位的银行业与能源业仍相距甚远。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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