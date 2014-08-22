版本:
中国
亚洲 | 2014年 8月 22日 星期五 16:35 BJT

新兴汇市：韩元引领新兴亚币涨势，等候美联储主席叶伦讲话

亚洲 当日 今年以来 2013年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 103.74 103.84 +0.10 +1.48 105.28

坡元 1.2478 1.2496 +0.14 +1.23 1.2632

台币 30.020 30.052 +0.11 -0.23 29.950

韩元 1017.80 1023.60 +0.57 +3.69 1055.40

泰铢 31.91 31.97 +0.19 +2.98 32.86

菲律宾披索 43.85 43.83 -0.05 +1.25 44.40

印尼卢比 11678.00 11685.00 +0.06 +4.13 12160.00

印度卢比 60.44 60.67 +0.38 +2.25 61.80

马币 3.1590 3.1720 +0.41 +3.69 3.2755

人民币 6.1524 6.1514 -0.02 -1.60 6.0539

(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 艾茂林/蔡美珍；审校 高琦/杜明霞)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐