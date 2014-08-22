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亚洲 | 2014年 8月 22日 星期五 17:07 BJT

路透调查：多项日本经济数据下周出炉，料显示复苏缓慢及消费支出疲弱

扣除生鲜食物但包含油品的7月核心消费者物价指数(CPI)涨幅，料持稳于3.3%。排除4月调升消费税的影响，7月核心CPI料较上年同期上升1.3%。

7月失业率料维持于3.7%，求才求职比料维持于22年高位1.10。就业数据、CPI与家庭支出数据，预定8月28日2330 GMT公布。

分析师认为，日本经济第三季起将重返成长，但近期疲软的数据让此前景蒙上阴影，并且可能使日本政府与央行面临压力，需采取进一步措施，以支撑经济成长。

分析师预期，本季日本经济环比年率为成长4%左右。日本4月将消费税从5%上调至8%，导致第二季国内生产总值(GDP)环比年率为衰退6.8%。

日本央行总裁黑田东彦坚持认为，通胀率正朝明年达到2%目标的方向前进，但部分人士预期央行将不得不在10月31日的半年评估时，下调经济成长与通胀预估。(完) (编译 洪曦/杜明霞/陈宗琦；审校 高琦/艾茂林/蔡美珍)
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