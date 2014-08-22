路透基点：10家银行参贷上海电气4亿欧元融资案--TRLPC

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透香港8月22日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，10家银行将以俱乐部贷款形式，为上海电气提供4亿欧元(5.34亿美元)的一年期过桥贷款，用于收购意大利电力工程公司--Ansaldo Energia SpA(安萨尔多能源股份公司)40%的股权。
消息人士称，参与俱乐部贷款的银行包括德意志银行、摩根大通、中国银行、巴克莱、花旗、汇丰和苏格兰皇家银行。
贷款额度分配敲定，借款方要求各家银行采用各自内部的批准额度。
消息人士稍早称，这笔过桥贷款提供70个基点的综合收益。
上海电气将在稍晚从债市融得这笔资金，已经有包括德意志银行和摩根大通在内的承销行。
据8月15日向证交所提交的稳健，上海电气将成立全资子公司--上海电气新时代公司，作为收购融资的借款人。上海电气将为此次融资提供担保。
消息人士称，上海电气新时代公司将是此次债券的发行方。
本月稍早，上海电气通过发行五年期Reg S债券融资5亿美元，该债券定价较美国公债加码140个基点，收益率(殖利率)为3%。据汤森路透旗下IFR报导，上海电气的股东也批准该公司发行可转换债券，至多融资60亿元人民币(9.72亿美元)。
路透5月8日报导，具有国家背景的私募股权基金Fondo Strategico Italiano(FSI)发表声明称，上海电气集团同意以4亿欧元购入意大利电力工程公司Ansaldo Energia的40%股权。Ansaldo是一家具有161年历史的电力设备及涡轮机生产企业。
根据协议，Ansaldo Energia和上海电气将在中国建立两家合资企业，为亚洲市场生产燃气涡轮机，并在上海创立一个研发中心。
上海电气在香港和上海上市，是中国装备制造业最大的企业集团之一，此外该公司还销售电力。该公司由上海市国有资产监督管理委员会所有。(完)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申