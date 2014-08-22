路透基点：10家银行参贷上海电气4亿欧元融资案--TRLPC

路透香港8月22日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，10家银行将以俱乐部贷款形式，为上海电气提供4亿欧元(5.34亿美元)的一年期过桥贷款，用于收购意大利电力工程公司--Ansaldo Energia SpA(安萨尔多能源股份公司)40%的股权。

消息人士称，参与俱乐部贷款的银行包括德意志银行、摩根大通、中国银行、巴克莱、花旗、汇丰和苏格兰皇家银行。

贷款额度分配敲定，借款方要求各家银行采用各自内部的批准额度。

消息人士稍早称，这笔过桥贷款提供70个基点的综合收益。

上海电气将在稍晚从债市融得这笔资金，已经有包括德意志银行和摩根大通在内的承销行。

据8月15日向证交所提交的稳健，上海电气将成立全资子公司--上海电气新时代公司，作为收购融资的借款人。上海电气将为此次融资提供担保。

消息人士称，上海电气新时代公司将是此次债券的发行方。

本月稍早，上海电气通过发行五年期Reg S债券融资5亿美元，该债券定价较美国公债加码140个基点，收益率(殖利率)为3%。据汤森路透旗下IFR报导，上海电气的股东也批准该公司发行可转换债券，至多融资60亿元人民币(9.72亿美元)。

路透5月8日报导，具有国家背景的私募股权基金Fondo Strategico Italiano(FSI)发表声明称，上海电气集团同意以4亿欧元购入意大利电力工程公司Ansaldo Energia的40%股权。Ansaldo是一家具有161年历史的电力设备及涡轮机生产企业。

根据协议，Ansaldo Energia和上海电气将在中国建立两家合资企业，为亚洲市场生产燃气涡轮机，并在上海创立一个研发中心。