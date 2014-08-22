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市场报道 | 2014年 8月 22日 星期五 17:11 BJT

全球金融：BIS总经理称货币政策仅能换取时间，肯定欧洲央行作法

路透法兰克福8月22日 - 国际清算银行(BIS)总经理卡鲁阿纳表示，货币政策只能换取时间处理经济的结构问题，而且太晚退出宽松政策立场也可能带来风险，对欧洲央行作法给予肯定。

卡鲁阿纳对德国法兰克福汇报称，他不认为通缩在欧洲生根，并表示通胀预期依然牢牢受控。

“对于结构问题，货币政策只能够争取时间，”他在周五刊出的专访中表示。

“在七年的超低利率后，人们的确可以质问这是否并非结构问题，因为结构问题无法以低利率解决。”

卡鲁阿纳表示，虽然过早推动货币政策正常化有其风险，但对于太晚正常化的风险却讨论得不够多。

“随着更多时间流逝，货币政策的效果将越小，”他表示，“而且副作用会增大。一部分是实体经济扭曲，一部分是金融稳定性的潜在风险。”(完) (编译 朱晓军；审校 蔡美珍)
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