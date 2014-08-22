《中国信用市场观察》国债收益率曲线基准效应削弱

作者 徐永

路透上海8月22日 - 中国政策性银行债发行量和现券交易量占比逐年提升，已有替代国债成为利率债交易标杆的趋势。这将削弱国债在收益率曲线方面的基准作用，连锁影响到以其为基准的地方债、国债期货乃至信用债品种，并可能给现有债券及大类资产定价体系带来混乱。

机构对政策性银行债的偏好提升，与当前银行资产收益率回报要求提高，政策性银行债存量全面超越国债，以及其背后的国家信用支撑有关，有必要采取多种措施提升国债交易活跃度，包括引入银行保险等机构进入国债期货市场，开展公开市场国债买卖，债券借贷以及改革国债承销办法等。

具体而言，以7月下旬的这波利率债小牛市来看，10年国债收益率最大跌幅为10bp（基点）,而同期10年国开债的收益率下行最大幅度超过30个BP，这轮由金融数据预期较弱引发的利率债收益率下行，国开债的表现明显优于国债。

可以看到二级市场的国债交易活跃程度明显不及国开债。事实上，从现券交易的品种结构来看，2005年以来，国开债的比重一直没有超过22%，而今年前七个月，比重已提高到33.97%，整个政策性银行债的交易比重，则首次超过半数达到51.24%，记账式国债的比重2005年以来则一直徘徊在20%以下。

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这和政策性银行债的发行规模日益扩大有关。从2011年政策性银行债托管量超过记账式国债开始，两者的差距不断扩大，到今年7月底，政策银行债的存量已经接近10万亿元人民币，明显高于记账式国债8.1万亿的规模。

欲浏览利率债托管量变化图，请点选：link.reuters.com/wac72w

除此之外，和其绝对收益率及较好的流动有关。政策性银行债和国债之间的利差理论上有信用利差、税收利差和流动性利差等几方面，但由于国开行债信持续获得零风险权重的待遇，两者之间的利差目前主要表现在税收方面，即隐含税率。

由于投资国债的利息收入免税，而金融债没有，理论上只要金融债的隐含税率高于实际税率，或者说隐含税率越高，金融债将有越高的投资价值，而剔除税收影响后，两者之间的利差理论上应该可以基本忽略。

不过从实际操作来看，由于较多银行的债券投资考核不考虑税收因素，这将导致政策性银行债从绝对收益率角度而言优势明显，从而增加其对机构的吸引力。

以境外机构的投资选择而言，之前其投资多以国债为主，较少介入其他利率债或者信用债，不过从今年的情况来看，其截止7月持有的国债规模为1,628亿，但持有政策性银行债的规模则达到2,010亿元。

从交易角度来说，政策性银行债和国债在同等享受国家信用的同时，承销团管理上，一般还提供财政部无法提供的潜在流动性支持，这也给其交易提供了资金保证。

可以看到，无论从存量，还是交易机制上，以国开债为主的政策性银行债都有比国债活跃、成为利率债交易标杆的合理理由。

不过也应该看到，无风险收益率曲线一般以国债为基准，如果国债的二级市场交易活跃度持续下降，交叉影响一级，将可能削弱其价格发现机制的发挥，并削弱其在资产市场的信号作用。

比如10年国债的收益率一般体现了市场对经济增长的预期，而一年国债则一般作为市场流动性的预期指标，但从前述7月下旬以来的交易来看，除了一些国债期货的最便宜交割券比较活跃外，其他品种活跃度有限。

此时市场若再以国债的收益率走势来判断未来经济增长的预期，将可能出现高估，并同时影响其对其他资产价格的估计。

前期自发自还地方债招标利率出现明显低于同期国债的情况，虽然与地方政府在财政存款等方面对银行施压有关，但国债本身的收益率水平如果不能得到完全发现，其对后期地方债的定价也会产生消极效应。

值得注意的是，国债现券的交易活跃度下降，也会影响后期国债期货市场的发展。因此，从增强国债收益率曲线基准效应的角度而言，在当前政策性银行债现券交易比重明显超越国债已既成事实的情况下，应着手考虑提高国债的二级市场参与度，包括尽快允许银行进入国债期货市场。

另外，公开市场在现有正逆回购工具外，也可以增加国债买卖的操作，引入央行的角色来引导国债收益率曲线位置的合理确定。

从债券市场的走势而言，今年基于政策性银行债的收益率吸引，以国开债而言，其隐含税率纷纷下降至历史低位。

欲浏览国开债的隐含税率走势图，请点选：link.reuters.com/xac72w