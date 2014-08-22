《汇市解析》技术面及价位预测

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透伦敦8月22日 - 以下为瑞典北欧斯安银行(SEB)分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
欧元/美元：起初跌至1.3242后，卖方动能耗尽，不久后取而代之的是空头回补。目前要说将出现更为长久的上涨反应还为时过早，但有多重迹象显示已经接近这样的情势发展。在1.3295上方将建立可靠的修正走势，但若跌破1.3256则将创波段新低，之后才会试图展开修正走势。
美元指数：尽管中长期趋势无疑看多，但有多重的短期警示讯号显示“超涨”。首先美元指数已经落到55日向上发展的波林格区间之外，其次有一个偏空的背离前讯号。整体而言再续涨之前回探81.26/19不会令人感到过于意外。
欧元/瑞典克朗：与我们看法相左的是，市场骤跌至新低，而后出现反弹，导致日线图以下跌后急升做收，和前两次的状况一样。此一走势让我们更加相信欧元/瑞典克朗正在筑底。小时图上的相对强弱指标出现多头背离，有助于指向即将出现的上行走势。今日而言，9.17/18瑞典克朗区域仍将是上档关键。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3290 1.3281 +0.07 -3.31 1.3745
美元/日圆 103.70 103.82 -0.12 -1.52 105.30
欧元/日圆 137.86 137.91 -0.04 -4.68 144.63
美元/瑞郎 0.9104 0.9114 -0.11 +1.97 0.8928
英镑/美元 1.6585 1.6578 +0.04 +0.18 1.6556
美元/加元 1.0940 1.0941 -0.01 +3.01 1.0620
澳元/美元 0.9324 0.9297 +0.29 +4.61 0.8913
新西兰元/美元 0.8415 0.8405 +0.12 +2.55 0.8206
欧元/瑞郎 1.2103 1.2104 -0.01 -1.37 1.2271
欧元/英镑 0.8012 0.8010 +0.02 -3.43 0.8297
欧元/瑞典克朗 9.1531 9.1492 +0.04 +3.46 8.8474
美元/挪威克朗 6.1327 6.1454 -0.21 +1.09 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 张明钧; 审校 王洋)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申