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亚洲 | 2014年 8月 22日 星期五 16:59 BJT

《汇市解析》技术面及价位预测

路透伦敦8月22日 - 以下为瑞典北欧斯安银行(SEB)分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：起初跌至1.3242后，卖方动能耗尽，不久后取而代之的是空头回补。目前要说将出现更为长久的上涨反应还为时过早，但有多重迹象显示已经接近这样的情势发展。在1.3295上方将建立可靠的修正走势，但若跌破1.3256则将创波段新低，之后才会试图展开修正走势。

美元指数：尽管中长期趋势无疑看多，但有多重的短期警示讯号显示“超涨”。首先美元指数已经落到55日向上发展的波林格区间之外，其次有一个偏空的背离前讯号。整体而言再续涨之前回探81.26/19不会令人感到过于意外。

欧元/瑞典克朗：与我们看法相左的是，市场骤跌至新低，而后出现反弹，导致日线图以下跌后急升做收，和前两次的状况一样。此一走势让我们更加相信欧元/瑞典克朗正在筑底。小时图上的相对强弱指标出现多头背离，有助于指向即将出现的上行走势。今日而言，9.17/18瑞典克朗区域仍将是上档关键。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3290 1.3281 +0.07 -3.31 1.3745

美元/日圆 103.70 103.82 -0.12 -1.52 105.30

欧元/日圆 137.86 137.91 -0.04 -4.68 144.63

美元/瑞郎 0.9104 0.9114 -0.11 +1.97 0.8928

英镑/美元 1.6585 1.6578 +0.04 +0.18 1.6556

美元/加元 1.0940 1.0941 -0.01 +3.01 1.0620

澳元/美元 0.9324 0.9297 +0.29 +4.61 0.8913

新西兰元/美元 0.8415 0.8405 +0.12 +2.55 0.8206

欧元/瑞郎 1.2103 1.2104 -0.01 -1.37 1.2271

欧元/英镑 0.8012 0.8010 +0.02 -3.43 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.1531 9.1492 +0.04 +3.46 8.8474

美元/挪威克朗 6.1327 6.1454 -0.21 +1.09 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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(编译 张明钧; 审校 王洋)
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