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亚洲 | 2014年 8月 22日 星期五 17:10 BJT

中国企业：小米为限量版高端手机预订蓝宝石玻璃--韩国报纸

路透首尔8月22日 - 韩国电子时报(Electronic Times)周五报导称，中国智能手机制造商小米已经接触韩国生产商，要求后者为其一款限量版高端智能手机生产蓝宝石玻璃。该款手机可能最早于年底发布。

未引述消息来源的该报导称，小米已经为5万台智能手机预订蓝宝石玻璃。该报未指明小米接触的具体韩国供应商。

小米拒绝置评。(完) (编译 朱晓军；审校 张明钧)
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