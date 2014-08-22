中国证券：私募基金监管将探索负面清单管理，体现差异化原则--证监会

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透北京8月22日 - 中国证监会周五正式发布私募投资基金监督管理暂行办法，即日起实施。该新规将探索负面清单式管理模式，并确定了对各种不同类别的基金进行差异化行业自律和监管的制度安排。
私募基金监管办法的监管范围包括私募证券基金、私募股权基金、创业投资基金、艺术品基金、红酒基金等各种形式私募基金，并明确证券公司、基金管理公司、期货公司及其子公司从事私募基金业务亦适用该项新规定。
新规树立全口径登记备案制度，各类私募基金管理人均应向基金业协会申请登记，并要求在登记时应明确主要投资方向及基金类别。目前私募基金类别包括私募证券基金、私募股权基金和其他私募基金三类，创投基金被作为私募股权基金的特殊类别单独列出。
该新规要求，私募基金在募资时不得向投资者承诺资本金不受损失或承诺最低收益，要求投资者确保委托资金来源合法，不得非法汇集他人资金投资私募基金。若以合伙、契约等非法人形式汇集多数投资者的资金投资于私募基金，应当穿透核查最终投资者是否为合格投资者。
此外，新规定还要求同一私募基金管理人管理不同类别私募基金的，应当坚持专业化原则，至于具体设子公司、事业部还是相对独立管理团队，可由市场自行决定。
据证监会新闻发言人张晓军介绍，在7月中旬向社会征求意见后，证监会根据社会反馈对征求意见稿作出了八项修改，例如考虑到银行理财、信托计划、保险资金等合格投资者标准要求较低，为防止监管套利(通过上述计划将非合格投资者卷入)，办法特地进行了一些修改和限定。但对于例如降低合格投资者标准、允许保本保收益等建议，证监会未予采纳。
对于统一帐户的进展，他回应称，中国结算公司已基本完成统一帐户平台的系统开发工作，证券公司也已基本完成系统适应性改造工作，8月中开展了第一轮仿真测试。9月初，中国结算公司将组织全部证券公司开展两轮全网测试。（完） (发稿 张晓翀/林琦; 审校 张喜良)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申