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市场报道 | 2014年 8月 22日 星期五 18:54 BJT

美国各类经济指标总览--2014/8/22

当前值                           前次值  
 失业率(%)                                  6.2  (7月)                       6.1  (6月修正值)
 非农业就业岗位(万)                    增加20.9  (7月)                  增加29.8  (6月修正值)
 平均时薪(%)                               持平  (7月)                      +0.2  (6月)
 消费者物价指数(CPI)(%)                    +0.1  (7月)                      +0.3  (6月)
 不包括食品和能源CPI(%)                    +0.1  (7月)                      +0.1  (6月)
 实质所得(%)                               持平  (6月)                      -0.1  (5月修正值)
 生产者物价指数(PPI)(%)                    +0.4  (6月)                      -0.2  (5月)
 不包括食品和能源PPI(%)                    +0.2  (6月)                      -0.1  (5月)
 国内生产总值(GDP)(%)                      +4.0  (第二季初值)               -2.1  (第一季)
 GDP平减指数(%)                            +2.0  (第二季初值)               +1.3  (第一季)
 零售销售(%)                               持平  (7月)                      +0.2  (6月)
 国际贸易收支(亿美元)                 逆差415.4  (6月)                 逆差446.6  (5月修正值)
 雇佣成本(%)                               +0.7  (第二季)                   +0.3  (第一季)
 工业生产(%)                               +0.2  (6月)                      +0.5  (5月修正值)
 产能利用率(%)                             79.1  (6月)                      79.1  (5月修正值)
 初请失业金人数(万人)                      29.8  (8月16日当周)              31.2  (8月9日当周修正值)
 联邦预算(亿美元)                       盈余710  (6月)                 赤字1,300  (5月)
 领先指标(%)                               +0.9  (7月)                      +0.6  (6月修正值)
 个人所得(%)                               +0.4  (6月)                      +0.4  (5月)
 个人消费支出(PCE)物价(%)                  +0.2  (6月)                      +0.3  (5月)
                                                                                  
 消费者信贷(亿美元)                   增加172.6  (6月)                 增加196.4  (5月修正值)
 企业库存(%)                               +0.4  (6月)                      +0.5  (5月修正值)
 建筑支出(%)                               -1.8  (6月)                      +0.8  (5月修正值)
 消费者信心                                90.9  (7月)                      86.4  (6月修正值)
 房屋开工(万户)                           109.3  (7月)                      94.5  (6月修正值)
 建筑许可(万户)                           105.2  (7月)                      97.3  (6月修正值)
 成屋销售(万户)                             515  (7月)                       503  (6月修正值)
 新屋销售(万户)                            40.6  (6月)                      44.2  (5月修正值)
 工厂订单(%)                               +1.1  (6月)                      -0.6  (5月修正值)
 耐久财(耐用品)订单(%)                     +1.7  (6月修正值)                -0.9  (5月修正值)
 供应管理协会非制造业指数                  58.7  (7月)                      56.0  (6月)
 供应管理协会制造业指数                    57.1  (7月)                      55.3  (6月)
 趸售(批发)库存(%)                         +0.3  (6月)                      +0.3  (5月修正值)
 进口物价(%)                               +0.1  (6月)                      +0.3  (5月修正值)
 出口物价(%)                               -0.4  (6月)                      +0.1  (5月)
 单位劳工成本(%)                           +0.6  (第二季初值)              +11.8  (第一季修正值)
 非农业生产率(%)                           +2.5  (第二季初值)               -4.5  (第一季修正值)
 经常账(亿美元)                     赤字1,111.6  (第一季初值)          赤字873.2  (第四季修正值)
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