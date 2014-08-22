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亚洲 | 2014年 8月 22日 星期五 17:18 BJT

东欧情势：约70部俄罗斯援助卡车穿越乌克兰边境哨点

路透莫斯科8月22日 - 一名路透目击者表示，一个由大约70部俄罗斯卡车组成的援助车队，已经穿越俄国与乌克兰边境。

这70部卡车中，有20部在周五稍早穿越边境。这些卡车之前位于俄、乌两国边境检查哨之间的无人地带，但目前已行经乌克兰边境检查哨。(完) (编译 陈宗琦；审校 高琦)
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