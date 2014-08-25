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亚洲 | 2014年 8月 25日 星期一 16:53 BJT

台湾债市：103/10期五年公债中，银行业卖超3亿台币

路透台北8月25日 - 台湾柜台买卖中心周一公
布，债券等殖成交系统中，五年公债103/10A0311
0=TWO交易资料如下：(单位：亿台币)
    
       业别      买进      卖出   买卖超金额
     银行业      2.00      5.00        -3.00
     证券业      8.50      5.50        +3.00
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