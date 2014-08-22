版本:
中国
市场报道 | 2014年 8月 22日 星期五 17:19 BJT

全球贵金属：8月21日SPDR黄金持仓和iShares白银持仓均持平

路透8月22日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周四持仓量较周三持平，全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust 持仓同期亦保持不变。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减

SPDR 25,723,530.0 8月21日 25,723,530.0 8月20日 　0.0 0.00%

iShares 330,281,005.0 8月21日 330,281,005.0 8月20日 0.0 0.00%

浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com)

浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 洪曦; 审校 田建华)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐