《中国债市每日综述》现券略暖IRS长端小跌呈平坦化，下周聚焦资金面

* 现券收益率略跌，IRS长端小降

* 信贷相关传言略带动买需

* 大型债券基金午后买入10年国开债

* 新股申购扰动不小，下周主要看资金面

* 但一级发行减压及国库现金定存亦出手支援

路透上海8月22日 - 中国银行间市场周五现券窄幅波动，收益率略跌。交易员指出，主要是场内传言8月四大行信贷增速乏力，略带动现券买需，且下周国开行新债可能暂停发行，午后大型债券基金有入场买入10年国开债。

他们并称，因短端资金价格持稳，IRS(利率互换)今日主要是长端追随现券小降，曲线呈平坦化，下周市场主要看资金面。

他们分析认为，因IPO在月底集中申购，巨额资金冻结将对流动性形成扰动，不过最新财政部公告将进行600亿元人民币的国库现金定存，且一级新债供给压力明显减少，令市场对资金担忧略减。

“早上有8月四大行(新增)信贷较少的传言，现券有一些taken(买盘)，IRS长端下了4-5个bp(基点)。”上海一商业银行交易员称。

他还提到，午后有大型债券基金入场，买入10年国开债，可能是因为下周新债供给压力减轻，国开债一级可能停发，其对长债有配置需求。

上海一大型券商交易员则指出，整体现券买气未见明显复苏，因机构担忧下周新股集中申购，巨额资金冻结扰动下，月底资金拆借将更为不易。

“哎，苦了我们了，月底要更不好借了，看央行动作吧，”她称。

而监管层应已注意到下周月底资金面对的重重压力，最新财政部公告显示，下周四(28日)将进行600亿元人民币国库现金定存招标，期限三个月。

"哇，救急了，国开也不发(新债)了，各种配合，挺好的。"上海另一大型券商交易员称。

公开市场上，央行本周操作仍不温不火地维持中性态度，全周仅净投放110亿元，显示央行目前尚无改变政策方向的意图，仍有意维持紧平衡。但汇丰中国制造业PMI初值创出三个月新低，经济增长有动能衰弱的迹象，市场因此认为央行公开市场应尽快恢复逆回购操作，以向市场传递明确的信息。

剩余期限约6.41年的国开行固息债140203券最新成交收益率 在4.98%，上日尾盘为5.00%。

中金所五年期国债期货主力合约TF1412 收报93.66元，较上日结算价涨0.092元，或0.10%。

**流动性稍改善**

银行间资金市场周五主要回购利率 多下行，仍有多个期限品种的开盘“指导价”现身。整体流动性状况稍改善，特别是隔夜和七天资金供给尚可，但跨月资金仍显紧俏。

市场人士指出，下周在新股密集IPO以及月末的叠加影响下，资金面将不可避免受到冲击，市场预期也都较为谨慎，如果流动性出现剧烈波动，不排除央行通过各种方式出手扶助的可能。

“今天好点了，但缓解也只是隔夜和七天宽松一点，上午看了一眼线下存放，14天还是不宽松，”华东一银行交易员称。

她进一步谈到，目前14天资金不仅跨月，而且能越过本轮IPO申购期，因此更受机构青睐，而今日14天回购利率开盘为“指导价”，难以反映供需的实际状况，盘中也以加点成交居多。

她并认为，虽然资金面暂时有所转好，但对于下周市场都难以乐观，如果新股申购冻结资金规模较大，依靠市场自身力量恐难以平稳度过，“下周真是挺难熬的，有人预期（新股冻结资金）可能上万亿，只能过一天算一天了。”

在中国证监会周二下发6月新股重启后第三批首次公开发行（IPO）批文后，获得批文的11家企业周三迅速启动新股发行程序，网上网下申购日基本集中在8月底，预计将加剧月末的资金紧张局面。

上海一银行交易员认为，若下周资金面受到的冲击超出市场承受范围，央行应不会坐视不理，通过或明或暗的方式扶助市场应可期。

今日银行间市场质押式回购总成交金额7,612.98亿元，低于上日的8,667.02亿元；其中，隔夜品种成交5,351.76亿元，上日为5,897.21亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:35 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.8456 2.8503 -0.47 5,351.76

七天 3.3936 3.4453 -5.17 1,272.56

14天 3.9237 4.0255 -10.18 818.18

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 3.2400 2.3700 +87.00 3,026.26

七天 4.1350 3.7250 +41.00 339.13

14天 4.6500 4.6500 +0.00 70.35

回购定盘利率

其中:隔夜 2.9500 3.0000 -5.00 --

七天 3.5000 3.5000 +0.00 --

14天 3.9600 4.2200 -26.00 --

Shibor

其中:隔夜 2.8430 2.8480 -0.50 --

七天 3.3690 3.3120 +5.70 --

三个月 4.6764 4.6786 -0.22 --