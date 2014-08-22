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亚洲 | 2014年 8月 22日 星期五 17:37 BJT

路透基点：巨人网络部分贷款以面值的96-97%在二级市场出售--TRLPC

路透香港8月21日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，巨人网络6月获得的8.5亿美元五年期贷款，有一部分上周在二级市场出售，价格为面值的96-97%。

这笔贷款于2019年6月到期，根据初始贷款利率较Libor加码450个基点、以及贷款平均期限3.5年来看，本融资案最高综合收益为528.6个基点。贷款利率与杠杆比率挂钩。

法国巴黎银行、中国民生银行、瑞士信贷、德意志银行、高盛、工银国际和摩根大通为这笔贷款的牵头行、簿记行兼承销商。其他八家银行加入联贷。(完)

(编译 杜明霞；审校 艾茂林)
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