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亚洲 | 2014年 8月 22日 星期五 17:39 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶收高创两个月最大周线涨幅，因日圆疲软

“日圆疲弱推升期胶，而本周泰国橡胶原料价格较高也提供支撑，”驻东京一名交易员表示。

该交易员称，“自从指标胶价本周突破199.4日圆阻力后，下周可能尝试挑战204日圆水平。”

上海期货交易所1月期胶 上涨90元人民币，收报每吨15,105元。

新加坡商品交易所近月9月橡胶合约 最新报每公斤166.70美分，上涨1.9美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 朱晓军/陈宗琦；审校 蔡美珍/张明钧)
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